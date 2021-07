Este lunes, la selección peruana se enfrenta a Brasil por la semifinal de la Copa América 2021 y se juega en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. No obstante, este partido no solo ha llamado la atención de Sudamérica sino en Inglaterra, el reconocido Daily Mail hace una previa de este partido y también lo relaciona con la crisis política y de salud que vive nuestro país.

“Hasta el más ferviente seguidor de La Blanquirroja, uno de los muchos apodos adoptados por la selección, sabe lo precario que es el momento en el que se encuentra su país. No es exagerado decir que dos décadas de democracia están en juego. Tampoco es exagerado al hablar con quienes viven y trabajan en la capital, Lima, que los temores a una guerra civil no son infundados de ninguna manera. Mientras Ricardo Gareca y sus jugadores se encuentran en la cúspide de apenas una segunda final de la Copa América desde 1975, Perú está sumido en una fea campaña electoral que, un mes después de haber tenido lugar, aún está por coronar a su ganador”, comienza el primer párrafo del medio inglés.

“Además, según The New York Times , Perú tiene el número de muertos per cápita más alto del mundo por Covid-19″, se lee en otro pasaje.

El medio inglés hace hincapié sobre la coyuntura electoral que hay entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, quienes están involucrados en una amarga lucha por el poder, que ha incluido acusaciones infundadas de Fujimori de fraude electoral, Covid ha dejado a casi el 10 por ciento de la población en la pobreza.

GARECA, PERÚ Y LA COPA AMÉRICA 2021

Sin embargo, Daily Mail señala que en esta tarde durante un par de horas, los problemas de Perú se detendrán, las televisiones se centrarán en los eventos de Río y esa nube negra, al menos durante 90 minutos, puede dar paso a un poco de sol.

Finalmente, el medio inglés buscó la opinión de nuestro periodista Jean Pierre Maraví, quien habló en la antesala al partido ante Brasil. “El Tigre siempre se reinventa”, le dice Maravi a Sportsmail, cuando se le preguntó si Brasil simplemente trabajará con Perú en Río como lo hizo en la final hace dos años.

“Brasil es favorito, pero desde que Gareca se hizo cargo de Perú, nos hemos convertido en un equipo competitivo. Esto se refleja en la clasificación al Mundial, en las buenas rachas en la Copa América y también en ayudar a los jugadores peruanos a hacer movimientos en el exterior. Sus decisiones casi siempre han sido acertadas y su buena gestión hace que los jugadores lo den todo en el campo. Sin duda alguna, Gareca ha pasado a los libros de historia por el bien de la selección peruana”, sentenció.