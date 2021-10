Santiago Acasiete ha defendido la ‘Blanquirroja’ con un fervor que lo hizo entregar todo y pocas horas del Perú vs Chile el jugador no ha dudado en condenar la actitud del clásico rival sudamericano que en su última por Lima dejó la pinta “Respeto!!! Por aquí pasó el Campeón de América”, después del 4-3 por las Eliminatorias a Rusia 2018. Hoy ese equipo vuelve a pisar el Estadio Nacional y el popular ‘Santi’ no se guarda nada.

“Fue algo muy incómodo. Uno al final tiene que aceptar cuando pierde. Chile estaba en un buen en partido y ya está. Hay que aceptar ese resultado. Ahora Chile no viene con mucha confianza, pero la necesidad también puede ser un factor negativo para que Perú haga bien su juego”, señaló el central peruano que jugó con la ‘Blanquirroja’ hasta el 2013.

Esas pintas del seleccionado chileno, 6 años después pueden ‘pasarle factura’ hoy al equipo de Martín Lasarte. “Fue una provocación y produjo malestar, y ahora puede ser un incentivo para Perú, depende de cómo lo tomen los jugadores”, dijo Acasiete para ‘La Tercera’ de Chile.

Santiago Acasiete jugó 5 clásicos ante Chile (Foto: GEC)

“Esas pintas estuvieron de más. En ese momento no podíamos hacer nada, aunque ahora es otra historia y será diferente. No fue el momento para hacerlo, sobre todo de la manera en que lo festejaron los chilenos”, comentó.

Partidos peru vs chile.

“Es un clásico lindo y emocionante”

Santiago Acasiete ha enfrentado a Chile en cinco oportunidades y reconoce cómo se vive este tipo de partidos. “Realmente es un clásico, que no se acerca a otro tipo de partidos. Es lindo y emocionante jugarlo. Se siente especial porque somos hermanos, porque estamos cerca geográficamente. Es cierto que existe una motivación y sensación diferente, lo he vivido”, reflexionó.

“Esto también lo sienten los más jóvenes, es un incentivo para lograr un buen resultado. Por mi parte, espero que gane Perú”, reconoció el zaguero que ganó un partido, empató otro y perdió en tres ocasiones ante la ‘Roja’.

Acasiete jugó en el UD Almería de España (Foto: GEC)

“Hoy son dos equipos necesitados de puntos”

El exdefensor de Almería de España y Cienciano del Cusco reconoce el momento de ambos equipos cuando pise el Estadio Nacional. “Se miden dos selecciones necesitadas de puntos. El que haga mejor las cosas podrá seguir el camino hacia a Qatar 2022. El que pierde, no sé si estará eliminado, porque en el fútbol las cosas siempre pueden cambiar. Pero una derrota sí te aleja demasiado de la clasificación”, dijo.

Finalmente, el ex seleccionado mostró su confianza en los planteamientos de Ricardo Gareca. “Ha hecho ingresar a algunos jugadores más jóvenes, pero siempre es importante tener la experiencia de Paolo o de Farfán”, concluyó.

LA CALCULADORA

TE PUEDE INTERESAR