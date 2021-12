No podía pasar desapercibido. Las frases ‘calientes’ de Luis Advíncula la noche del miércoles en la televisión internacional después de levantar la Copa Argentina con Boca Juniors, quedaron dando golpes en la cabeza de Sebastián Vignolo conductor de Fútbol 90 de ESPN quien comentó el show del popular ‘Bolt’.

El popular ‘Pollo’ Vignolo inició su programa con un editorial sobre el momento de Boca Juniors y el significado para los hinchas xeneizes , pero cuando su análisis parecía ponerse muy denso recordó las ‘frases hot’ de Luis Advíncula en la premiación para poner la cuota de humor en su monólogo.

“Esta victoria a tiene un valor más emocional mucho más fuerte de lo que representa deportivamente en las vitrinas del club. Si al título le ponen Copa Argentina o lo que sea, no tiene el significado lo que gana en sí, el peso del trofeo, por más que (Luis) Advíncula quería... (Levantó las cejas, recordando que el jugador quería ‘hacerle el amor’ al trofeo) Bueno, pobre copa ¿no?”, dijo y despertó la risa de los penalistas.

'Pollo' Vignolo vaciló a Luis Advíncula por frase caliente (Video: ESPN)

Luis Advíncula : “Hoy duermo contigo y te hago el amor”

Luis Advíncula fue un verdadero showman durante las celebraciones de Boca Juniors tras conseguir el título de la Copa Argentina, pues no dejó que nadie se acercara al trofeo y entre sus brazos le habló como si fuera su pareja. “De acá no me mueve nadie...Hoy vamos a dormir juntos. Hoy te voy a hacer el amor”, dijo el peruano al trofeo y lo repitió para que escuchen sus compañeros

Luis Advíncula: “Hola bebecita”

El partido fue muy reñido parejo a lo largo de los 90 minutos, motivo por el cual tuvieron que definir el encuentro en la ronda de los penales. La presión del momento en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, terminó con el penal de Eduardo Salvio y a la hora de la premiación Luis Advíncula fue quien se mostró más eufórico con el trofeo “Hola cosita rica, hola bebecita”, dijo el popular ‘Bolt’ ante las cámaras y acarició con cariño la ansiada copa.