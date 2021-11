Triunfo de oro: las 5 claves del sufrido pero valioso 2-1 de Perú ante Venezuela

Han pasado unas horas de este importante triunfo en Caracas. En mi cuadra los carros que pasan aún siguen tocando las bocinas esas que se acostumbra cada vez que hay un triunfo de la bicolor. Y es que, como no celebrar esta victoria que nos acerca al Mundial, ya que sumamos 6 puntos en esta fecha de noviembre ante Bolivia y Venezuela respectivamente,

Pero ojo, a pesar del triunfo aún hay cosas que corregir en estas cuatro finales ante Colombia, Ecuador Uruguay y Paraguay, donde no hay margen de error y se tiene que sumar en estos partidos. Hoy estamos quinto con 17 puntos y ya no hay margen de error.

Gallese estuvo un gigante bajo los palos

Desde que el árbitro brasileño Bruno Arleu pitó el inicio de juego entre Venezuela vs. Perú, la ‘vinotinto’ salió con todo y ya al minuto 7 de juego, el arquero de Orlando City, había sido exigido en dos ocasiones. Pero la jugada clave fue ese penal que le ataja a Darwin Machis, quizás una revancha para Gallese, puesto que cuatro minutos antes le había anotado gol, sin embargo, ‘El Pulpo’ lo trabajó y con una enorme estirada le quitó el doblete. Ojo, no es el primer penal que ataja Pedro Gallese con la bicolor, pues anteriormente ya lo ha hecho.

Una defensa solidaria

Cuando Perú no tenía el balón, los defensas fueron solidarios y no se complicaron. Tanto Ramos y Luis Abram estuvieron atentos en los cierres salvo en la jugada del gol de Machis que no se hablaron. No obstante, cuando Trauco se iba al ataque y a veces Venezuela nos quería hacer daño con su lateral Ronald Hernández, por ahí siempre Abram apoyo en la marca y trato de parar al jugador de Atlanta United, Quizás la jugada no favorable y pese a su experiencia, la mano de Miguel Trauco por ahí es una situación que por ahí se le debería indicar que no vuelva a suceder. De ahí, nada que reprocharles porque corrieron, nunca desistieron al momento de marcar y con esa unión que se caracteriza este grupo lograron sostener este resultado clave.

Tapia fue un pulmón en el centro

Cómo lo comenté en el duelo ante Bolivia, Renato Tapia volvió a ser el eje en el mediocampo ante Venezuela. Luchó, marcó y distribuyó el balón. No hay duda que jugar en la primera división de España ha hecho que suba su nivel de juego a pasos agigantados.

Peña por momentos trato de ser el eje

Sergio Peña es muy hábil e inteligente en el uno contra uno. Hábil para zafarse de los rivales, pero por momentos pasó desapercibido en el juego. No obstante, la idea de Gareca con su posición en el campo era que esté detrás del punta para hacer daño, sin embargo, lo hizo regular.

Cueva, Carrillo y Lapadula, un tridente que nos hace soñar con Qatar

Más allá del gol, Christian Cueva hizo el juego de siempre, habilidoso en el uno contra uno, busco asociaciones y fue solidario, puesto que siempre buscó a Gianluca Lapadula para que anote gol. Por otra parte, André Carrillo siempre trato de ser desequilibrante con su regate y velocidad. Además, la ‘culebra’ con su pase hizo famoso a Gianluca Lapadula, quien es un asesino en el área poniendo el 1-0 a favor de Perú ante Venezuela.

El delantero de Benevento ha callado bocas, ya que cuando Gareca convocó a solo tres delanteros para esta fecha doble hubo muchos cuestionamientos, sin embargo, con sus goles nos está guiando para llegar a Qatar 2022.

