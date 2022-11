Adolfo Aguilar afirmó que este año ha sido decisivo para él porque aprendió a quererse y está agradecido por todo lo que ha logrado. Además, dice que sí cree que entre Gisela Valcárcel y Facundo González hay química.

“Estoy feliz porque este año para mí ha sido decisivo. En realidad, aprendí a quererme, a compartir mis cosas importantes, mi vida personal con todos y con esto he aprendido también a ser más feliz y a vivir en un día a la vez”, señaló.

Ha sido un año de crecimiento personal para ti.

Sí, mucho. El compartir una parte importante de mi vida, que tenía oculta para el público, y sobre todo pensar que no lo hacía porque tenía un odio particular hacia mí mismo era algo terrible y no quisiera que nadie lo viva y nadie tiene por qué vivir sufriendo. Estoy contento de disfrutar mi vida plenamente con la gente que quiero y con toda la gente que me quiere.

Es un nuevo comenzar personalmente para ti este año

Este año es un año maravilloso para mí. Nunca me voy a quejar porque me acuesto y me levanto agradecido de todo lo que tengo, de todo lo que he logrado y no hablo de dinero.

Hace poco cumpliste 50 años y dijiste que no tendrías problema en hacerte un retoquito.

Más adelante si lo necesitara, lo voy a hacer, siempre y cuando no cambie mi fisionomía.

Hablando de otro tema tú crees que hay química entre Gisela (Valcárcel) y Facundo (González)

Sí, es cierto. Los amo, son bellos...

Magaly dijo que Gisela se ve ridícula coqueteando con un chibolo.

El amor no tiene edad, o sea no importa qué más da. Hay que vivir el momento, que pasa si mañana se mueren y no vivieron, imagínate. Que vivan un día a la vez un y disfruten cada momento.

Ahora, eres imagen de ‘Un gran día’

Estoy contento. Me encanta ser parte de esta campaña de la casa Ronald McDonald y que cuenten conmigo siempre, que estén siempre preocupados por incluirme dentro de sus proyectos maravillosos. En realidad, ya hace varios añitos que trabajamos juntos, pero estoy mucho más contento este año porque veo que ‘Un gran día’ es una campaña que beneficiara no solo a la casa de Ronald McDonald sino también a las Aldeas Infantiles.

Es una gran iniciativa.

Así, es. El viernes 9 de diciembre será la jornada solidaria donde Arcos Dorados, el mayor operador de McDonald’s en América Latina y el Caribe, donará el 100 % de las ventas a nivel nacional de su icónica hamburguesa Big Mac, en favor de las niñas y niños de la Asociación Casa Ronald McDonald, y los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Perú.

