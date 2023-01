La agrupación Amaranta festejará sus siete años sobre los escenarios y afirman que seguirán trabajando para llevar la música andina a los grandes escenarios del Perú y extranjero. Asegura que el artista que no está en redes sociales, no existe.

“Hemos estado siete años ininterrumpidos trabajando, obvio que la coyuntura ha hecho que muchos artistas hayan cancelado contratos. Sin embargo, estamos a puertas de un aniversario y esperamos de todo corazón puedan venir a disfrutar, a sanar el alma, bailar y olvidarse de penas, amarguras, tristezas y celebrar con nosotros estos siete años que venimos trabajando con la música andina”, afirmó la cantante Karina Benites

Han llevado su música por todo el Perú.

Estamos de corazón muy comprometidos, esperando siempre enaltecer la música andina peruana y llevarla a escenarios y a niveles que se merecen.

En estos siete años habrán vivido grandes experiencias.

Tenemos tres discos que hemos lanzado, de los cuales muchas de nuestras canciones son muy queridas en las plataformas digitales. Tenemos muchísimos oyentes en Spotify, más de 30 millones de reproducciones de nuestras canciones en YouTube, creo que somos una de las agrupaciones que tiene mayor cantidad de suscriptores y para nosotros es un aliciente, que nos llena de energía, de ganas de seguir haciendo música y de seguir levantando el ánimo de los peruanos a través de la música.

Muchos artistas que cantan música andina dicen que hay poca difusión del género, que no hay apoyo.

Sí, pero hoy en día creo que el apoyo y la difusión está más en nuestras manos porque estamos en un mundo con toda la tecnología, globalizado. No creo que la difusión está en si necesitamos o no el apoyo de los medios de comunicación, nosotros por esfuerzo propio podemos trabajarlo y hacer que los medios de comunicación se enteren de que existimos. Digamos si no estás en YouTube pues, como artista no existes. Hay que estar en YouTube, en Facebook hay que difundirlo para que de alguna manera así podamos llamar la atención de los medios de comunicación.

La idea es reinventarse.

Así es, es un trabajo muy duro el de redes, pero hay que hacerlo para hacerse conocer

Cuéntanos cuándo se celebra el aniversario...

El aniversario es el 19 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición, pero un día antes el 18 vamos estar en Scencia de La Molina, será como fiesta patronal, que todos vayan para poder bailar y disfrutar.

Que bailen y disfruten con la Reina de la Tunantada.

Claro, también hacemos huaynos del norte, ancashinos, carnavales, pero la tunantada ha sido el ritmo con el que más nos ha acogido el público, les gusta más el estilo que nosotros hemos implantado y estamos agradecidos y felices.

TE PUEDE INTERESAR: