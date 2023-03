ROCHE. Carlos Colchado, el ‘Chef del pueblo’, se quejó en vivo durante la preparación de una receta en América Hoy, esto debido a que en pleno programa se estaba quedando sin gas y -según dijo- su receta requiere de un fuego fuerte para llegar al punto.

“Lo que pasa es que para cocinar rápido necesitamos un buen fogón y no tenemos, mira (muestra que la llama de la hornilla es débil) Por más que yo venga a hacer las cosas bien y rápidas”, manifestó.

Ante ello, Ethel Pozo se sumó a la critica: “Director ponche aquí ¿Cómo quieren que el ‘Chef del pueblo’ cocine?”. El chef remarcó que luego en las redes sociales recibe quejas sobre sus recetas.

Ricardo Rondón bromea en América Hoy: “Voltea el balón”

En medio de las risas, Ricardo Rondón se sumó con un hilarante comentario. “Christian voltea el balón de gas”.

No obstante, Carlos Colchado continuó con sus quejas y pidió que le den las condiciones para que la receta salga bien. “Me voy con dignidad porque la verdad no puedo (...) Luego no sale bien el plato, la señora Brunella el otro día dijo que salió aguachento y claro cómo va ser si no me dan el tiempo y el gas se está acabando”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Rebeca Escribens reprocha actitud de Joselito con la PNP: “Es una escena bochornosa y da mala imagen”

Christian Domínguez confirma que Pamela Franco ya está buscando su vestido de novia

Lisandra Lizama juraba amor a Mauricio Diez Canseco dos días antes de separarse: “Somos muy felices ahora”