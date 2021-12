El escándalo de los polémicos audios de presuntos maltratos de Andrea San Martín contra su hijita no termina. Y aunque la ojiverde no se ha pronunciado sobre el tema, quien sí habló fue su madre, doña Dora Pilares.

Una reportera de Amor y Fuego llamó a la mamá de la modelo y le consultó sobre las pruebas que lanzó Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda nieta, en ‘Andrea’ hace unos días. De manera tajante, dijo que no se pronunciaría para no fomentar el morbo.

“No voy hablar absolutamente nada ni fomentar el morbo. Esto está judicializado, lo hemos dicho en todos los idiomas, no vamos hablar por el bien de la bebe, algo que a ustedes no les interesa. No voy hablar absolutamente nada, está judicializado y se va dar justicia pronto”, dijo indignada.

HABLA LA MAMÁ DE JUAN VÍCTOR

Por su parte, doña Alicia Díaz, mamá de Juan Víctor, usó sus redes sociales, para enviarle un mensaje a Andrea San Martín. “No te odio ni mi afán es destruirte, quiero que reacciones y busques ayuda profesional porque hay dos menores que hasta los siete años están formándose. No puedes ir por la vida pisoteando a los demás y ellas aprendiendo todo eso. No quiero que mi nieta se convierta en un chivo expiatorio, ella necesita salir de ese ambiente”, indicó.

Asimismo, aseguró que en nuestra sociedad el maltrato infantil se ha normalizado y nada justifica los gritos y los golpes a niños tan pequeños. “En una parte del video la amenaza con llevarla al baño ¿para qué? qué le vas hacer en el baño... ¿Así te trataron a ti? Porque me contaron que te encerraban en el baño por mucho rato cuando te portabas mal. No me consta. Solo tú y tu mamá lo saben, pero si eso es cierto todos deberían ir a terapia y sanar esas heridas”, arremetió.

Doña Dora Pilares, mamá de Andrea San Martín, arremetió contra reportera de Amor y Fuego que la llamó para consultarle de los polémicos audios de su hija.

