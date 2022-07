El comediante Arturo Álvarez contó que la dará un giro a su carrera artística lanzándose como imitador de cantantes con un nuevo show y tras recuperar su salud también lanzará dos programas en redes sociales. Además, cuenta que le gustaría trabajar con Jorge Benavides.

¿Qué vas a presentar en tu nuevo show?

El show básicamente es de música por eso le he puesto ‘Yo soy Arturo Álvarez’ donde voy a presentar una docena de cantantes como en el reality ‘Yo soy’, pero siempre con humor. También tendrá mucho de stand up comedy, impro. En esta oportunidad no voy a imitar a los clásicos como Carlos Cacho, Alan García, Fujimori’ ni Carlos Manrique. Podría decir que es el lanzamiento de Arturo Álvarez como cantante, como imitador de cantantes.

Y tendrás algún invitado en este show...

Me van a acompañar los imitadores de Gilberto Santa Rosa (Raúl Gutiérrez) y el de José José (Sandro Mattos). En este show voy a presentar imitaciones de cantantes como Maluma, Camilo, algo diferente de lo que venía realizando. El show será este jueves 7 de julio en La Estación de Barranco.

Hace unos días estuviste grabando junto a Jorge Benavides...

Sí, estuve ahí invitado y salí como Arturo Álvarez en la parodia del avión, fue muy divertido. Todas las veces que he ido siempre me he sentido muy cómodo. En ese sketch no estuve caracterizado y me dio la oportunidad de mostrar esta nueva propuesta que estoy presentando.

¿Y habrá la posibilidad de que formes parte del elenco de ‘JB en ATV’?

Fui solo por una invitación, pero no puedo negar que han habido coqueteos. Es la tercera vez que acudo al programa y estaría encantado de trabajar con Jorge y estoy seguro que viceversa; pero claro, todo depende de él.

¿A qué se debe el cambio en tu propuesta humorística?

Bueno, actualmente la bandera del humor político la tiene mi hermano Carlos y la imitación en general lleva varias décadas en la televisión y ahora yo imito a cantantes como en ‘Yo soy’, claro no de la forma seria como lo hacen en el reality, sino de manera humorística. El único referente es Julio Sábala y se ha jubilado, así que es una alternativa para el público.

Aparte también vas a lanzar unos programas en redes...

Hay que seguir buscando alternativas y voy a lanzar dos programas en el canal UCI. Un programa donde estaré conduciendo como Arturo y podré improvisar en el set, hacer un sketch y realizar labor social. Mientras que el otro programa será de música urbana. Esos son los proyectos y estoy con las pilas cargadas.