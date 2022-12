El imitador Arturo Álvarez comentó que ha descartado volver a formar parte de un elenco cómico, pues se ha cansado de hacer payasadas y ha apuntando a hacer humor imitando a cantantes. Además, señala que planea lanzar algunos programas por redes sociales donde descubrirá nuevos talentos y convertirse en un nuevo Augusto Ferrando.

“Hice el homenaje a Jimmy Santi y fue un espectáculo muy bonito donde anunciaba su retiro de los escenarios. Y ahora veo que prefiero trabajar de esa forma, de manera independiente y buscando darle al público otras alternativas de humor. Por eso, estoy viendo de hacer un show con el grupo Río, que se llamará ‘Río con Arturo’”., comentó el imitador Arturo Álvarez.

¿Entonces, descartas la posibilidad de volver a formar parte de un elenco cómico?

No, no veo formando parte de un elenco, he estado por muchos años en programas, creo que ya me cansé de hacer payasadas, ja, ja. Además, también dejé de hacer humor político, y estoy haciendo lo shows de imitación de cantantes como Maluma, Bad Bunny, Camilo, entre otros.

Siempre has hecho imitaciones de cantantes y hasta tenías pensado en realizar videos...

Sí, la música siempre ha sido parte importante de mi vida y de mis shows. Algunos clásicos como Luis Miguel se mantienen en mis shows porque tiene un gran público, y lo divertido es que siempre suelo cambiarle la letra a las canciones y hacer reír al público con muchas ocurrencias; así como lo hacía en el recordado ‘Risas y salsa’ y ‘Risas de América’. Ahí le dimos un cambio a los musicales, pues antes Adolfo Chuiman hacía solo fonomímicas y eran extraordinarias.

¿Qué otros proyectos planeas para el 2023?

Bueno, estoy trabajando en dos programas que lanzaré por redes sociales y canales digitales. Uno será ‘Tertuliando’ donde habrá su cuota de humor con parodias, y habrán entrevistas a diversos personajes del arte, del fútbol, y claro, tendrá su ayuda social.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes no descarta trabajar con Ethel pese a que conductora rechaza su relación con bailarín

¿Y el otro?

Dedicado a la música, algo similar a lo que fue ‘Starmanía’, programa que tuve hace unos años y descubrí a muchos talentos. Así que retomaré ese proyecto.

Una especie de nuevo Augusto Ferrando...

Ja, ja, ja... siempre hay que buscar darle oportunidad a los nuevos talentos y por eso, siempre en mis shows tengo a diversos chicos jóvenes cantantes y van creciendo en el arte.

¿Cómo está tu familia?

Vamos bien, felices los 4, viendo crecer a mis hijos, que tienen 6 y 4 años. El próximo año ya van al colegio, este año dejan el nido y será una nueva etapa para todos.

TE PUEDE INTERESAR

Tepha Loza anhela casarse y tener hijos con su actual pareja: “Me encantaría tener mi familia” | VIDEO

Mira el tráiler de ‘¡Asu Mare 4!’ protagonizada por amigos de ‘Cachín’: Susel Paredes también aparece

Kate Candela revela que está solterita: “Donde pongo el ojo, pongo la bala”