La participación de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023 sigue dando de qué hablar. Y uno de los últimos en ser consultado sobre el tema fue su expareja Austin Palao, quien se mostró convencido de que la integrante de “Esto es Guerra” tendrá un buen desenvolvimiento.

“Sé que nos representaría muy bien, así como muchas chicas que también están postulando y que gane la mejor. Creo que será la idónea para ver si nos llevamos la corona o llegamos más lejos”, resaltó el ahora novio de Flavia Laos ante las cámaras de “América Hoy”.

Pero no solo Austin habló respecto al tema, sino también lo hizo Flavia Laos, quien dijo que no estaba enterada de la participación de Luciana en el certamen de belleza. “Ay… la verdad es que me estoy enterando recién”, resaltó la bella cantante y actriz.

Al ser consultada sobre si considera que la actual pareja de Patricio Parodi podría alzarse con la corona, Flavia prefirió no opinar, solo le deseó lo mejor a todas las participantes del Miss Perú 2023.

“No tengo idea (si tiene chance de llevarse la corona), sé que la competencia está súper dura. Suerte a todas las chicas” , resaltó la expareja de Patricio Parodi.