El cumbiambero Bryan Arámbulo brindó una entrevista al programa ‘Estás en Todas’ y respondió las críticas de algunos fanáticos que lo tildan de creído. El cantante resaltó que es una persona sencilla porque no se “bota”.

“Yo no soy el divo de la cumbia, yo no lo elegí . Yo no ando con mi perro ni mi gato al costado, los empresarios nos ponen la seguridad y uno no le puede decir que no porque te cierran las puertas”, dijo.

Asimismo, agregó que la fama le llegó de la noche a la mañana, pero él sabe cómo manejarlo. Según precisó, con sus fans es “super chévere” . “Soy super campechano, nada que ver con eso de las botaderas, claro que no” , puntualizó.

BRYAN ARÁMBULO ES RECONOCIDO EN EUROPA

En otro momento, Bryan Arámbulo remarcó que se quedó sorprendido por toda la gente que lo reconoce en países europeos.

“ Hasta subí a los trenes allá en Europa y wao, yo no sabía que iba a ser tan reconocido en Europa . Mucha gente también de nacionalidad peruana que nos siguen por allá. Siempre agradecido con Dios, con cada una de las personas que nos brindan ese xariño, esa experiencia porque para mí eso es nuevo”, señaló.

