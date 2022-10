El rockero Hernán Condori ‘Cachuca’ denunció que gente inescrupulosa viene usando su nombre e imagen para sorprender a empresarios y vender shows en Cusco, Arequipa y Juliaca, lugares en donde no se va a presentar. El cantante de ‘Los Mojarras’ señaló que se enteró por medio de las redes sociales de que un falso representante viene estafando a diversos promotores, pues sus fans se comunicaron con él.

“Un seudo representante está estafando a empresarios de ciudades como Cusco, Arequipa y Juliaca; y claro, también haciéndome quedar muy mal. La gente cree que yo cobro el adelanto que pagan estos empresarios y no me presento, cuando en realidad nadie habló conmigo. Yo arreglo mis contratos personalmente, no tengo mánager ni representantes ”, señaló bastante mortificado Hernán Condori ‘Cachuca’.

El destacado rockero nacional aclaró que no se va a presentar en la ciudad de Juliaca por su aniversario, que se realizará hoy domingo 23 de octubre. Aseguró que quiso comunicarse con el alcalde de dicha ciudad para hacerle conocer de la estafa, pero hasta la fecha no le contesta.

“La maldad del falso representante no tiene límites , pues hizo grabar a un taxista que vive por mi zona a quien conocen como ‘Kisis’ y tiene gran parecido conmigo, la gente lo ve y dice que es ‘Cachuca’, parece mi gemelo. Él es mi hincha y con pena me han dicho que le habrían pagado 500 soles para grabar un video diciendo que me voy a presentar con ‘Los Mojarras’ en el aniversario de Juliaca, pero yo no me presentaré allá”, contó ‘Cachuca’.

Además, Hernán Condori comentó que algunos exintegrantes de su grupo se hacen pasar por ‘Los Mojarras’, presentándose como ‘Loz Legendarios Mojarraz’ y que eso no le molesta, pero sí reniega porque otras personas inescrupulosas estafan usando su nombre e imagen.

“Quienes se presentan siempre en los shows son mi imitador de Yo Soy y los exMojarras. Yo no tendría problemas que los músicos trabajen, a buena hora que me imiten, pero no usen el nombre de Los Mojarras ni mi imagen, eso se llama estafa. Están timando a los empresarios, tengan mucho cuidado, antes pasó algo similar cuando se hacían pasar por Chacalón Jr, no se dejen sorprender”, contó Hernán Condori.

Actualmente, ‘Cachuca’ se encuentra bastante recuperado de salud, luego de que tuvo dos veces covid y tuvo una fuerte pulmonía, que lo tuvo varias semanas internado. Sin embargo, su amor por la música hizo que vuelva a los escenarios con su legendaria agrupación rockera.

