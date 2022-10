Tilsa Lozano apareció en el segmento de ‘Las esferas de la verdad’ en ‘Estás en todas’, donde contó sobre su experiencia como madre, su próximo matrimonio y su participación como jurado en ‘El Gran Show’. Asimismo, opinó acerca de las críticas que le han seguido por años.

Cuando le preguntaron sobre algo que le ha dolido, ella indicó que está cansada que la relacionen con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, con quien tuvo un amorío clandestino. “ Me duele cuando te siguen hablando de lo mismo . Pasaron 15 años, pero es lo único que puedes decir de mí. De lo único que te puedes agarrar (...) Tu floro ya aburre ”, indicó.

Asimismo, recalcó que los problemas que tuvo con él ya está completamente aclarado. “ No me arrepiento de absolutamente nada ”, agregó.

Tilsa Lozano habla de su actual momento en la vida

Por si fuera poco, ella contestó a los detractores que se burlaron de ella por un video donde hablaba con su acento argentino. “ Se me pega porque yo me he criado allá , mis primeros 14 años en Argentina. Yo vine un año a vivir al Perú y después yo regresé”, mencionó. “El que te odia, te va a odiar siempre” , añadió.

Tilsa Lozano sobre las cirugías

La cantante explicó que las cirugías dependen del gusto que cada persona. “ Yo creo que es el gusto de cada una, pero a mi estilo, a lo que a mí no me gusta las caras de muñecas que usas con el filtro de Instagram (...) Siempre voy a la tendencia de lo natural ”, dijo.

Finalmente, reveló que se hace retoques cuando es necesario. “Yo no me pongo botox en las patas de gallo porque siento que me quitan la expresión y no me gusta, pero sí me pongo en la frente una vez al año ”, comentó.