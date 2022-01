Lee Min Ho, uno de los actores más renombrados de Corea del Sur, regresa a las pantallas para la alegría de sus fanáticos. Este 26 de enero, Apple TV+ anunció la fecha de estreno de Pachinko, drama internacional basado en la novela del mismo nombre de Min Jin Lee, y donde el recordado actor de Boys over flowers tiene uno de los papeles protagónicos.

La serie se centra en la historia de cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos. La historia inicia con un amor prohibido que recorrerá Corea, Japón y Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena Pachinko?

Apple TV+ informó que Pachinko será estrenado el 25 de marzo de este año. Según se detalló, se emitirán los tres primeros episodios de la serie y el resto de capítulos de la temporada serán transmitidos semanalmente hasta el 29 de abril.

Reparto de Pachinko

Lee Min Ho es Hansu

Jin Ha es Solomon

Anna Sawai es Naomi

Soji Arai es Mosazu

Kaho Minami es Etsuko

A diferencia de sus más reciente K-Drama, The King: The Eternal Monarch, esta vez Lee Min Ho no interpretará a un rey sino todo lo contrario, ya que tendrá vínculos con el crimen organizado y será un enigmático forastero que inicia un romance ilícito con consecuencias.