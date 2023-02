Madonna tuvo una reciente aparición en los Premios Grammy 2023 para presentar el show musical de Sam Smith y Kim Petras. La ‘Reina del pop’ tuvo palabras de admiración para sus colegas, pero los fans de ella hicieron lo contrario en redes sociales.

Resulta que los cibernautas recurrieron a las redes sociales para criticar el nuevo aspecto físico de la celebridad de 64 años. Algunos señalaron que la cantante se excedió con los retoques estéticos y lucía irreconocible.

Ante esta ola de críticas, la intérprete de la canción “Material Girl” se pronunció al respecto y le respondió a los ‘haters’ con un extenso mensaje.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora” , señaló en un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

“He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años”, añadió.

