Gerard Piqué acaba de anunciar su retiro del fútbol y el mundo del deporte se sobrecogió. No es para menos, se trata de uno de los mejores centrales de la historia y campeón mundial con España. Pero es imposible hablar o escribir de Piqué sin mencionar a Shakira, su ahora exesposa. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó con esta linda historia de amor? Aquí se lo contamos.

Él era un chico guapo de 23 años y ella una mujer guapa de 33. Él jugaba en Barcelona y era admirado por tener al lado a monstruos como Messi, Ronaldinho y Carles Pujol. Nada menos. Ella era la cantante de moda, la de ‘Las caderas no mienten’, y vendía discos por millones.

Fue en el 2010. La barranquillera acababa de romper con Antonio de la Rúa, tras una relación de diez largos años. El argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, era su manager. Entonces coincidieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010.

FUE EN MADRID

Gerard, un amante de la noche y las mujeres, llegó al mismo local con su amigo, el exjugador del Arsenal Cesc Fábregas. Fue amor a primera vista. Un clic. Bebieron mojitos e intercambiaron teléfonos.

La cantante Shakira realizó el viaje acompañada de su pareja Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha. (Foto: Instagram)

Shakira debía ir a Sudáfrica, donde se haría el mundial al que ella había hecho el himno ‘Waca Waca’ y él, ya se sabe, estaba en la Selección de España, que a la postre sería la campeona.

Ya impactado por la colombiano, Piqué la llamó para preguntarle una tontería: ¿Cómo está el clima por allá?

“Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería ‘hace mucho frío, tráete un abrigo’ pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije ‘esto no es normal”, contó el jugador en 2016.

WAKA WAKA

Ambos se volvieron a encontrar en la grabación del video ‘Waka, Waka’. El futbolista español se acercó a la cantante para decirle: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica”. Así de directo. Todo un galán.

Poco tiempo después, a principios de 2011 se confirmó el noviazgo de los personajes mediáticos.

En septiembre del siguiente año, la colombiana quedó embarazada de su primer hijo, Milan Piqué Mebarak, quien nació el 22 de enero de 2013 en la Clínica Teknon de Barcelona.

Dos años después, en 2015, lo hizo Shasha Piqué Mebarak. Los cuatro tenían su castillo de ensueño, que ellos mismos construyeron en Ciudad Diagonal, en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

El año pasado el amor empezó a decaer. Piqué, que nunca abandonó la noche pese a ser padre. Fue visto saliendo solo con sus amigos. Así habría conocido a su ahora novia Clara Chía en el bar La Traviesa Tuset, donde ella era mesera.

Se sabe por su entorno, que ella intentó por todos los medios seguir con la relación, pero Gerard ya tenía la decisión tomada.

