Dailyn Curbelo señaló que entre marido y mujer, por la separación de su compatriota Lisandra Lizama y Mauricio Diez Canseco, nadie se puede meter, pero recalcó que el pizzero es un ‘caballero’ y espera que la pareja pueda llegar a un entendimiento. La cubana también recordó que fue la mujer que convivió más tiempo con el popular ‘Brad pizza’.

Dailyn, fuíste pareja de Mauricio, ¿alguna vez tuvo un comportamiento (hostigamiento y maltrato psicológico) como afirma tu compatriota en su comunicado?

Mira, entre marido y mujer nadie se puede meter y no soy la más indicada, ja, ja ja. Solo te puedo decir que Mauricio conmigo siempre fue y es un caballero.

¿Es cierto que ya no tocas en Rústica por sugerencia de Lisandra?

Para nada, pienso que esa información, en todo caso, la debe dar Mauricio. Tengo contrato con Rústica actualmente, más bien es ella, creo, la que ya no trabajará en la cadena.

Te pregunto porque no se ve tu flyer en los restaurantes...

Ahorita no hay show en Rústica para nadie desde enero. Estoy viajando a Cuba, acabo de firmar un contrato con ‘Urbano Live’, distribuidor de la Sony, y estamos grabando y a mi regreso continúo con mis presentaciones en la cadena.

¿Has conversado con Mauricio sobre la situación que atraviesa?, ¿cómo está?

Estuve con Mauricio y sus hijos el domingo, está muy apenado por todo. Me da pena lo que está pasando, le hice una comida cubana, la pasaron bien. Yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido muy bueno y muchas personas podrán decir lo mismo, es un gran ser humano. Ojalá conversen ( Mauricio y Lisandra ) y puedan llegar a un entendimiento.

¿Crees que Mauricio se enamora muy rápido?

No creo que se enamora, se ilusiona. Creo que conmigo fue con la mujer que más tiempo convivió, porque no llegamos a casarnos por mis papeles y en ese momento yo no podía. Convivimos como cuatro años, él me propuso matrimonio en pleno programa de Gisela.

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco le deseó lo mejor a su aún esposa Lisandra, quien señaló ya está tramitando su divorcio.

“Solo decirte que estoy guardando luto, me quedo con los momentos bellos de la Lisandra que conocí en Cuba y deseo que le vaya muy bien en todo lo que emprenda, lluvia de bendiciones. Soy un caballero”, señaló.

En el programa de Magaly reiteró lo que informó en su comunicado.

Sin pruebas todos son dichos, todo esto ya pasará.