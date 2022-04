Leysi Suárez criticó a Dalia Durán y dijo que se cree una diva por plantar un desfile del que era imagen.“Creo que ni Valeria Mazza (modelo argentina) se pone así. Estuvimos en un desfile con muchísimas modelos, en el aniversario de Hola Lima, y el afiche estaba publicitado con la señora Dalia Durán y no llegó”, contó Leysi en ‘D’Mañana’.

Asimismo, comentó que avisó de su ausencia dos horas antes y que no iría por tan poco presupuesto.

“Me parece una falta de respeto avisar a una persona con tan poco tiempo, cuando tu publicidad ha estado casi un mes circulando. Realmente imaginé que tenía otro compromiso y dicen que ‘por mejoría mi casa dejaría’. Ella se comunicó con el dueño de la agencia Hola Lima y le dijo que no iba por ese presupuesto, pero de un sol, de a poquito uno va haciendo el chanchito”, indicó.

DALIA DURÁN SE QUEJA POR FALTA DE MAQUILLADORA

Por último, contó que Dalia puso como excusa que no tenía maquilladora.

“Lo peor de todo es que mandó un audio diciendo que ella no tenía maquilladora, que no se iba a poner los calzados, que no se iba peinar. Yo realmente cuando voy a un evento me peino, maquillo, llevo mi ropa, accesorios para hacer mi chamba”, indicó Leysi.

TE PUEDE INTERESAR

Reinaldo Dos Santos dice que sí clasificamos al Mundial: “Perú le gana a Dinamarca y empata con Francia”

Carlos Álvarez anuncia que su hermano Arturo está hospitalizado: “Es un hombre fuerte, saldrá airoso”

Melissa Paredes y su tremenda indirecta al Gato tras contestarle al ‘Activador’