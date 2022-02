Deysi Araujo afirmó que Dorita Orbegoso solo tiene la intención de pasarla bien con el futbolista Jerson Reyes y no estaría interesada en tener una relación formal, tras ser ampayados pasando juntos el día de San Valentín.

”Creo que Dorita solo la está pasando bien, no creo que quiera nada serio con ese chico, debe ser un amor de verano, Dorita es una mujer de experiencia, así que no creo que caiga”, precisó Araujo.

¿Ves futuro en la parejita?

No. El chico tiene fama de ‘picarón’ por lo que pasó con Yahaira y parece que no terminó bien con su última relación, pues empezó a salir con Dorita rápidamente, así que ella debe tener cuidado. Ahora los hombres son como los gallos, si no tienen 7 mujeres no están contentos, tienen varias, pero a ninguna pueden mantener.

¿Qué le sugieres a Dorita?

No soy consejera de nadie, pero ella es un mujerón, es mucha yegua para tan poco jinete. Espero que tenga cuidado, sobre todo porque él ya tiene antecedentes.

¿Algún futbolista te está ‘tirando maicito’?

Hay varios que me hablan por Instagram, pero no le tomo importancia. No son de Perú, sino del extranjero, pero no quiero echar a nadie.