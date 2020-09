La decisión de Said Palao de pasar al equipo de los Guerreros no fue tomada de la mejor manera por los seguidores de Combate en las redes sociales. Por ello, Said utilizó su Instagram para explicar las razones que lo empujaron a dejar su querido equipo rojo y verde en Esto es Guerra.

“Bueno a todos los fanáticos de Combate en verdad, quiero referirme a todos ellos porque estoy recibiendo todo tipo de comentarios, quiero aclararlo muy cortito para que ustedes me puedan entender porque a veces lo que uno ve en la tele no es la realidad”, comenzó Said.

Palao explicó que no se encuentra conforme con que Rafael Cardozo haga lo que quiera en el equipo rojo y verde, y se le de prioridad al brasileño ‘sin que tenga nada que ver con Combate’.

“Siento que hay referentes, gente 100 % combatientes que se tienen que mantener siempre, un Pancho, una Alejandra y un Mario Irivarren, gente con la que tú te tienes que desenvolver, la gente real de Combate”, explicó.

SAID PALAO: “YO SOY COMBATIENTE DE CORAZÓN”

Para Said Palao, Rafael Cardozo no lo quiere en el equipo, pero es el menos indicado para decidir si él debe o no debe estar ‘porque yo soy combatiente de corazón, gane o pierda es el equipo que represento’.

“Él no me quería en el equipo y no puedo creer que el equipo no le haya dicho absolutamente nada y deje a Rafael hace lo que quiera, yo no puedo permitir eso. No estoy cómodo con un equipo así y preferí irme a otro lado... Yo no puedo estar en un equipo que se priorice a alguien que no tiene nada que ver con Combate antes que yo, Pancho o Alejandra”, finalizó

Esto es Guerra: Said Palao envió un mensaje a los fans de Combate (IG Said Palao)

