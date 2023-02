Indignada. Florcita Polo Díaz fue noticia debido a que abandonó enojada el set de ‘América hoy’, después de que los conductores se burlaran de su voz al cantar el último hit de Shakira.

La hija de Susy Díaz no ocultó su molestia con el magazine, por lo que ha decidido tomar una radical decisión. En una entrevista realizada por el diario El Popular, Flor habló sobre el tema.

“Me resbala. Yo estoy tranquila, estoy feliz, las críticas las tomo normal. Florcita sigue trabajando, sigue adelante. Mi mamá me enseñó a bañarme en aceite y que todo me resbale”.

“¿Cómo una artista va a ir un programa donde la traten mal otra vez? Ni que fuera masoquista, por eso yo no pienso volver a pisar ese programa, porque no me beneficia en nada de lo que estoy haciendo ”, expresó.

Por último, Florcita dijo que ninguno de los conductores de América hoy se habían contactado con ella para pedirle disculpas por el mal rato que pasó.

“Ninguno y no lo espero tampoco. Yo estoy tranquila y me hago respetar como artista y jamás iría donde le falten el respeto. Yo, por respeto a mi padre, no vuelvo a pisar ese programa”.

