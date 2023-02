NO SE QUEDA CALLADA. Florcita Polo salió al frente para responder las críticas que ha recibido luego que de presentara en “América Hoy” su cover sin autotune del tema de Shakira y Bizarrap.

“Te vi un poco incomoda”, consultó la reportera de “América Espectáculos” a Polo. Sin embargo, la hija de Susy destacó que todo se trató de “parodia”.

Además, reconoció que le gustaría volver a grabar el tema, pues aseguró que al realizar el primero estaba “ronca” y no había practicado mucho.

“Estaba un poco ronca, pero lo hice para que se alegren un poco las mañanas. Sé que a muchos ese tema les cae como anillo al dedo” , confesó. “Me gustaría volver a grabarlo más adelante, como te digo fue algo que salió de momento, un par de horas no más, no practique mucho y ahí no más lo hice, pero es una parodia más que todo”, añadió.

Por otro lado, la expareja de Néstor Villanueva se refirió al nuevo look que luce Susy Díaz. “Le queda lindo, está hermosa mi madre con cabello negro, se le ve joven, más radiante, más joven, más bella. Yo estaba de viaje y me llamó la atención cuando me dijo que iba a cambiar de look. Bueno, me sorprendió mucho y le queda muy bien”, comentó.

Finalmente, Flor aseguró que no le ha cerrado las puertas al amor; sin embargo, ahora está enfocada en su trabajo y sus hijos. “El único tiempo que tengo es para mis hijos, si sé que en algún momento voy a salir a divertirme”, reconoció.