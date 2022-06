Gabriela Herrera a sus 21 años está soltera, pero admitió que un par de futbolistas le dejan mensajes en sus redes sociales, sin embargo aclara que no ha cruzado la línea de la cordialidad con ellos, porque sabe que son muy ‘coquetos’.

Gabriela, ¿es cierto que un conocido futbolista te anda dejando mensajes en tus redes sociales o es chisme nada más?

Bueno, la verdad sí tengo varios mensajitos ahí, pero no es uno, son dos. Lo único que hago es leer el mensaje y agradecer el halago, nada más, no cruzo la línea de la cordialidad y educación.

¿Y es cierto que ese futbolista es muy conocido?

Sí, en realidad los dos, pero hasta ahí nomás, lo que pasa es que los futbolistas son muy coquetos y les gusta ‘picotear’. No digo nunca porque uno no sabe qué puede pasar a futuro.

¿Uno de esos dos jugadores es como el ‘chocolate’?

Ja, ja, ja, se podría decir que sí, pero yo estoy tranquila, soltera y feliz conociendo a personas superlindas y divirtiéndome.

Bueno, tienes 21 años, todo un camino por recorrer.

Así es y mientras uno no le haga daño a nadie y respete, todo bien.

Cambiando de tema, ¿cómo va el lanzamiento de tu disco e incursión como cantante urbana?

Soy de las personas que les gusta hacer las cosas bien, no me gusta hacer algo y que solo esté el 50 %, por eso nos estamos tomando tiempo para lanzar mi carrera como cantante, vamos a paso lento pero seguro. Hace poco estuve en el ‘Vale todo’ haciendo un show, la gente gozó mucho, respondió bien, les agradezco su cariño. También participé en la marcha del orgullo gay, fue muy bonito apoyarlos en esa movilización. Abrirte paso en el mundo del canto y el género urbano no es fácil, pero quien persevera, alcanza.

¿Continuarás en ‘Esto es guerra’ todo este año?

Sí, todavía seguiré por buen tiempo y me gusta estar en el programa porque soy supercompetitiva, no importa que termine llena de moretones, parte de la adrenalina que sientes cuando estás desarrollando las pruebas.

‘FABIO AGOSTINI ES UN CABALLERO’

Gabriela Herrera se sinceró y dijo que hasta hace poco tenía una idea distinta sobre Fabio Agostini, porque era ‘algo tosquito’, sin embargo al conocer más al ‘galáctico’ esta percepción cambió y hoy afirma que es un ‘caballero’, sincero, protector, pero se pone nerviosa cuando le preguntan si es que ya hubo un ‘piquito’ con su compañero de ‘Esto es guerra’.

“Sí, no niego que hasta antes de conocer a Fabio, pensaba que era medio tosquito para responder o expresarse sobre algunos temas, pero conforme lo fui conociéndolo me di cuenta que es una persona directa, que dice lo que siente, pero no tiene intención de dañar a nadie, todo lo contrario aunque no lo crean es muy protector”, dijo Gabriela.