La empresaria Génesis Tapia reveló que libró una dura batalla contra el Covid–19 e incluso señaló que temió por su vida en algún momento, porque la peligrosa enfermedad le agarró muy fuerte.

“Hace más de cuatro semanas empecé con mucho dolor en la zona lumbar y dolor de cabeza. Me sacaron la prueba y salí positivo. Entré a la clínica por emergencia respiratoria, estaba saturando 83, tenía las venas reventadas, mis piernas y brazos comenzaron a entumecerse y ya no los sentía. Mi estado era crítico, mis emociones y mi cuerpo ya no daban más”, precisó Tapia.

¿Temiste por tu vida?

Sí. Estuve a punto de morir, pero cuando el respirador no está, la ciencia no puede y no hay esperanza médica, Dios puede salvarte si tienes una fe fidedigna y real. Fue la misericordia de Dios que me salvó e hizo el milagro que salga de ese estado crítico. Hace unos días me hice la prueba y ya di negativo, al igual que mi esposo y mis hijos. (L.Gamarra)

