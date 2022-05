Apenas hablan el español, pero aman las canciones de Carmencita Lara. Son Isaac y Nora, de 13 y 10 años respectivamente, dos jovencitos franceses cuya biografía se hizo pública gracias a las redes sociales. Interpretan música tradicional latinoamericana, y en YouTube ya tienen más de medio millón de suscriptores.

Sus interpretaciones, con un español tropezado, pero con la candidez propia de su edad, se reproducen por millones y generan miles de reacciones y comentarios.

En Perú se popularizaron después de entonar el clásico ‘Que nadie sepa mi sufrir’, vals compuesto por el argentino Ángel Cabral. Desde entonces y hasta ahora cuentan con una legión incalculable de fans en nuestro territorio. Por ese motivo, realizarán dos presentaciones. En Arequipa el 27 y Lima el 28 de mayo.

En entrevista con trome.pe, Isaac y Nora aclaran que no tienen intenciones de interpretar temas de reggaetón, pues su público se ‘decepcionaría’. Por ahora continúan aprendiendo español gracias a los aplicativos que descargan en su Tablet.

Chicos, ¿Cómo los ha recibido Perú?

Nora: Hemos llegado ayer, hemos comido en un restaurante riquísimo. Era un restaurante peruano-japonés.

¿Han podido escuchar a más cantantes peruanos?

Nicolás (papá): Hemos escuchado un grupo que nos gusta mucho: Los Kipus. Nos gusta mucho el género del vals peruano.

Tienen dos presentaciones en Arequipa y Lima, ¿verdad?

Nora: Sí, vamos a tocar canciones que ya conocen y también vamos a cantar algunas canciones un poco más modernas.

Nicolás (papá): Debemos ensayar porque hemos adaptado la setlist para cada país. Venimos de Colombia y hemos tocado temas colombianos. Ahora, para los conciertos de Lima y Arequipa vamos a tocar dos temas peruanos. Nos gustan cantantes como Eva Ayllón y Susana Vaca.

ISAAC, NORA Y EL REGGAETÓN Y LOS KIPUS

¿Siempre es música tradicional latinoamericana?

Nicolás (papá): Sí. En el concierto empezaremos con clásicos de la música latina. Pero hay una segunda parte en el que cantamos de la escena actual. Nos gusta mucho la escena actual, porque hay artistas todavía vivos que nos gustan mucho.

¿Incursionarían el reggaetón o la salsa?

Nicolás (papá): Hemos leído muchos comentarios que dicen que no toquemos reggaetón. Escuchamos música latina porque es la música que nos gusta más. Pero escuchamos música de todos los géneros. Hablo como el padre, quiero que los niños estén lo más abiertos posibles. Nora es fan de k-pop, Isaac es un gran rockero, le gusta la música de los 70 u 80.

¿Entonces no les atrae el reggaetón, un género muy popular en Latinoamérica?

Nora: No, pero me gustan Los Kipus.

Nicolás (papá): Una gran parte de nuestro público estaría decepcionado si un día salimos con una canción muy reggaetón, pero hablo por mí, ya he escuchado reggaetón, me gusta mucho. A los niños no. Hay reggaetón que dan ganas de bailar.

ISAAC Y NORA. LAS REDES SOCIALES Y LA FAMA

¿Cómo ha sido la fama para ustedes?

Nicolás (papá): Es extraño porque la mamá y yo estamos muy atentos, tratamos de leer los comentarios, estamos muy interesados en lo que pasa en nuestras redes, pero ahí se queda. No importa tanto. Nos gusta mucho la idea de que por el momento ellos no están enfocados en el éxito de un video. Justamente, porque deben sentirse libre.

¿El fin no es la fama?

Nicolás (papá): Somos los primeros en sorprendernos por el éxito. No entendemos, pero lo disfrutamos. Estamos contentos. Es como un cuento de hadas. Cuando estábamos tocando al principio, en nuestra casa, como jugando en familia, de pasar el tiempo, nunca hubiéramos pensado que un día tocaríamos en teatro, al otro lado del mar, en América latina. Siempre digo lo mismo, es como ganar la lotería pero sin comprar ningún boleto. Es una suerte enorme.

Nicolás, como padre, ¿cómo trabajas el talento de tus hijos?

Nicolás (papá): Tratamos de tocar regularmente. Tocamos casi todos los días, pero no mucho tiempo. Isaac y Nora no hacen ejercicios de música, no saben leer la música. Solo tocamos canciones que nos gustan. Isaac, Nora y yo no somos virtuosos. En Internet se puede encontrar fácilmente niños de cinco años tocan el piano y tocan como adultos. Hay programas como ‘La Voz’ donde es posible encontrar niños con técnica de voz. Nora es una niña y canta como niña, notas más o menos justas. Queremos guardar esta frescura, la forma de juego que es parte de nuestro éxito.

Isaac y Nora aprenden español gracias a aplicativos en su tablet

¿Quién selecciona los temas?

Nicolás (papá): La más importante en la elección del repertorio es la mamá. Es ella quien más escucha música en la casa. La música latina ha tocado el corazón de la mamá.

NATALIA LAFOURCADE TIENE UNA FAN

Nora, ¿cuál es tu canción favorita?

Nora: ‘Hasta la raíz’, de Natalie Lafourcade, me gusta mucho el ritmo y cómo suena.

¿Qué te parece el idioma español?

Nora: Me encanta. Prefiero el idioma español que el francés.

Han llegado desde Francia para realizar dos conciertos, en Arequipa y Lima.

¿Cómo aprendieron?

Nora: Mi padre aprendió leyendo los comentarios de los videos en YouTube.

Nicolás (papá): Es interesante, los comentarios en redes eran tan cariñosos que aprendimos palabras adorables.

Nora: Como bendiciones. Después aprendimos con una aplicación en la Tablet. Solo repetimos frases. No hay ninguna teoría.

¿Sabían algo de Perú antes de las canciones?

Nicolás (papá): No. La música nos dio motivación. Todo empezó con la música. La melodía, los acordes, ni siquiera hablo de las letras. Hemos empezado a cantar canciones en español sin entender. Teníamos un amigo que habla muy bien el español, nos decía que tal canción es bonita pero que una niña no debería cantarla.

¿Qué temas peruanos cantarán en sus presentaciones?

Nicolás (papá): Son temas clásicos de la música de antaño. Es parte de nuestra identidad tocar esos clásicos, pero también canciones más modernas. Trataremos de tocar, por ejemplo, ‘Olvídala amigo’, de la cantante Carmencita Lara. Nos gusta mucho la canción. Hemos leído muchos comentarios, porque en la canción dice ‘amigo, deja de beber’. Y en los comentarios dicen que después de escuchar esa canción les da sed, ja, ja, ja.

¿También componen?

Nicolás (papá): Por el momento no, es demasiado temprano para componer, de crear música. Me encantaría que lo hagamos, pero todavía somos alumnos, estamos aprendiendo música. Necesitamos bastante tiempo para conocer más música. En cada país hay muchos estilos diferentes. La mamá y yo acompañamos a los niños para ese aprendizaje. Quizá la creación es algo más íntimo, pero me encantaría que Isaac y Nora nos digan que han compuesto una canción.