Javier Yaipén, líder de ‘Hermanos Yaipén’, afirmó que Christian Domínguez es voluble y no sabe cómo irá su relación con Pamela Franco. Además que asegura que su orquesta es una escuela de la cumbia.

“Gracias a Dios terminamos felices este año, a fin de mes estamos lanzando dos temas, videoclip. Se vienen muchos conciertos en el mes de noviembre y diciembre. Terminamos un año con mucho trabajo”, contó Javier Yaipén.

Después de la pandemia se reactivaron con fuerza.

Sí. Después de 2 años que hemos sufrido bastante, pero ahora lo terminamos con bastante trabajo.

¿Cómo va la salud?

Gracias a Dios, tranquilos. Walter y Javier hasta ahora estamos bien.

Por ahí tuvieron un susto ¿no? Walter estuvo internado por Covid.

Sí. Walter fue el más afectado en la época de la pandemia le dio el Covid, pero ya está recuperado y ahora trabajando al cien por ciento con Hermanos Yaipén para dar nuevas canciones para todo ese público que le gusta la cumbia de Walter y Javier.

¿Cuánto tiempo ya tienen en la música?

Tenemos 22 años y venimos recorriendo el Perú y el mundo.

De ‘Hermanos Yaipén’ han salido varios cantantes, algunos como solista, otros tienen su orquesta...

Sí, hay varios grupos que se han formado con cantantes de ‘Hermanos Yaipén’, pero igual Walter y Javier es la escuela, es otra cosa.

Y Los demás...

Los demás cantan, pero no encantan. Walter y Javier tienen éxitos y los otros no tienen un éxito propio.

Todos cantan bien como Christian Domínguez.

Pregúntale a los (chicos) de ‘Zona Libre’ ja, ja, ja. No, Cristian es mi amigo, todos son mis amigos. Yo no tengo ningún problema, con nadie. Nos llevamos bien, tenemos una buena amistad.

Cómo ve ahora a Christian que acaba de cumplir 3 años con Pamela Franco.

Christian es voluble, siempre celebra 3 años ja, ja, ja.

Pero ahora ha pasado los tres años...

Así dice. Christian ya es un personaje de la televisión, todo el mundo lo sabe.

¿Cree que ya se plantó con Pamela?

Eso ya es cuestión de él. No te podría decir porque no sé cómo irá en su relación. Pero él es un amigo, con ningún cantante tengo problema.

Por Christian los conocen a ustedes como ‘Hermanos Traipén’.

No, mejor hablemos de música. No me hables de trampas.

Ya no son Traipén...

No, jamás. Hablemos de música, de lo bueno que se viene. Hemos grabado nuevos temas en Colombia, tenemos 2 inéditos y un cover. También les anunció que muy pronto saldrá un feat con Lucho Paz, que está buenazo. Ya está terminado y la próxima semana estamos haciendo también el videoclip.

Hablando de otro tema, se han comprometido a lanzar un tema para la campaña ‘#QuitémonoslaVenda’ contra el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Así es, si Dios quiere el lunes ya estará el tema listo. Vamos a trabajar en eso, en la letra.

Van a trabajar en tiempo récord.

Sí, pero será un tema que ya sonó con ‘Hermanos Yaipén’. Le haremos el cambio de letra para que sea parte de esta campaña.