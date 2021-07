PROMUEVE CAMPAÑA. El país entero se ha visto indignado por la agresión física y psicológica del que ha sido víctima Dalia Durán en presuntas manos de su esposo John Kelvin, el conocido cantante de cumbia. La farándula local no ha sido indiferente y por ello sus personajes han respaldado a la cubana en televisión nacional.

Gisela Valcárcel no ha querido pasar por alto este polémico caso y, a través de GV Producciones, ha decidido promover una campaña contra la violencia de la que son víctimas muchas mujeres y también hombres.

Personajes como las conductoras de “América Hoy”, Ethel Pozo, Janeth Barboza, Melissa Paredes; así como Edson Dávila (’Giselo’) y Lady Guillén, compartieron mensajes de apoyo a la víctima y además, promoviendo que ante cualquier violencia se denuncie.

“El amor no duele. Iniciamos esta campaña en solidaridad de las mujeres y hombres que son víctimas de maltrato físico y psicológico. Quién te quiere no te hiere, denuncia si eres víctima de abuso, unámonos para decir ¡no más violencia!”, se lee en la publicación de GV Producciones.

“Quien ama, no mata ni maltrata; No temas no estás sola; Si hay violencia, no es amor; Se meten con una, se meten con todas; No calles, denuncia”, son los mensajes que comparten los artistas nacionales.