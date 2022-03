Juliana Oxenford expuso al actor Michael Finseth, conocido por interpretar a ‘Memo’ en la serie ‘Mil oficios’, por burlarse de la periodista al contestar un tuit del usuario de Twitter, quien la comparó con un ‘combo’ de una conocida cadena de comida rápida.

“Me cuentan que en un KFC en Miraflores hay un especial de pollo llamado de ‘Juliana Oxenford’. Consta de cinco presas: dos pechos pequeños, dos muslos medianos y un ala izquierda, todo por cinco locas, digo, lucas”, escribió ‘Jacques Balqs, economista’, según compartió la misma conductora en su cuenta de Twitter, quien calificó al tuitero de ‘cobarde’ por borrar su post.

La cuenta de ‘La Salita del SIN’ no fue ajena a la polémica y destacó que Michael Finseth también se burló de Juliana Oxenford. “Es en Original o Crispy”, contestó el actor de manera irónica en la publicación, antes de ser eliminada.

A su vez, la periodista compartió la captura de pantalla cuestionando la profesión del recordado Memo de ‘Mil oficios’. “¿Actor?”, se limitó a escribir junto a la imagen.

MICHAEL FINSETH ENFRENTADO CON ANAHÍ DURÁN

‘La Salita del SIN’ también recordó que Michael Finseth levantó polémica por ‘terruquear’ a la exministra de la Mujer, Anahí Durán. “Muy preocupada por la pobreza del país. Es una tuca”, escribió en aquel momento sobre la entonces funcionaria pública.

“El ‘terruqueo’ es difamación y no voy a permitirlo. Espero que este señor se rectifique de inmediato o procederé a tomar medidas legales”, reaccionó Durán. “Si deseas que me rectifique lo haré. Pero que quede claro que se debe trabajar en pos del país y no de algunos”, le contestó el actor.

TE PUEDE INTERESAR

Dueño de cevichería se molesta con Dalia Durán por su tardanza en el trabajo: “Ya para qué quiero anfitriona”

Hija de Gino Assereto rechaza participar en el Miss Perú La Pre: “No estoy preparada para las comparaciones”

Magaly Solier es tendencia por película ‘Lina de Lima’ y la comparan con Stephanie Cayo