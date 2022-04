El cantante Julio Andrade, con la experiencia que le dan sus 34 años de matrimonio, dijo que la confianza es un factor importante en un matrimonio y que aunque la ‘tentación esté a la vuelta de la esquina’, se debe priorizar siempre a la familia para no destruir esa ‘burbuja’ como ha pasado con el caso de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal.

Pregunta: Leí tu post en Facebook donde decías que ya no había que hacer ‘leña del árbol caído’ por el caso de Aldo Miyashiro y Óscar Del Portal, pero como artista, músico y varón te pregunto ¿Cómo se hace para no caer en la tentación?

Bueno, la confianza es muy importante y es un factor preciado que debe regir en un matrimonio y uno tiene que partir de la premisa ‘no le hagas al otro lo que no quieras que hagan contigo’ porque la ruptura de la confianza, en este caso por una infidelidad, es desastroso. Y en cuanto a la tentación, el diablo para los creyentes, está a la vuelta de la esquina. En este caso, de estos dos amigos, han debido priorizar la familia, me moriría de la vergüenza, ahora que soy abuelo, salir en un ‘ampay’. Además, cuando uno ya pasó la vorágine de los 20 años y estás en los 30 para arriba y decidiste mantener una relación apostando por tu hogar, la familia, debes cuidar lo que tienes con el respeto y compromiso que implica. A mí lo de Aldo (Miyashiro) me apena mucho por toda la labor social que ha realizado y sé que lo hace de corazón, lamentablemente ahí está el diablo y ellos no se dan cuenta, pues no puedes hacer una cosa bonita con tu mano derecha y con la izquierda la rec... destruyendo todo.

Pregunta: ¿Tienes 34 años de casado?

Este viernes 29 de abril Pilar (García) y yo cumplimos 34 años de casados y aquí seguimos construyendo nuestra historia. Sí, pasamos por momentos muy duros en el pasado y ahí estuvo la madurez de ambos para perdonar, pero con el compromiso de no volver a caer en lo mismo. La vida en familia es lo más hermoso que podemos tener, eso de estar ‘trampeando’, tener un celular con dos chips, una doble agenda ¿para qué? al final todos caen. Si tienes una pareja bella, que te quiere, respeta, que en lecho conyugal se llevan de maravilla, que te regaló lo mejor de ella o él, porque hay mujeres que también son infieles, con la que puedes conversar, reír, con la que la pasas bien, entonces respeta y valora mucho esa burbuja tan hermosa que es el matrimonio y por ende la familia.

Pregunta: ¿Cómo vas a celebrar este aniversario con Pilar?

Celebraremos en el local ‘Dossis’ donde voy a tocar y hacer un repaso por mis canciones y en mayo haré una gira por Miami y en setiembre, con Pelo D’ Ambrosio celebraremos nuestros 30 años de carrera artística en Estados Unidos.