INDIGNADA. Así reaccionó Karen Schwarz durante una transmisión en vivo que realizó la noche del último viernes vía Instagram. La exmiss respondió algunas preguntas de sus seguidores, que la abordaron sobre el tema de Jazmín Pinedo y su supuesta enemistad.

La esposa de Ezio Oliva ya había negado hace unos días que esté peleada con la popular Chinita, aunque esta vez lo volvió a aclarar. En ese sentido aseguró que se comunicó con ella por mensajes y que le dijo que esté tranquila porque así es el medio.

Durante la transmisión, un fan le pidió que llame a su excompañera de Mujeres al Mando para que demuestre que no están distanciadas. “A ver llámala a Jazmín si no están peleadas”, le dijo causando la indignación de Karen Schwarz.

“Julio, esas pruebas que me dices, que quieres que haga... para empezar, fuera de la televisión o fuera de la chamba, uno no tiene que demostrarle nada a nadie. Mi amistad con Jazmín está desde el día uno que la conocí, que fue para Mujeres al Mando”, dijo la exmiss.

Asimismo, aceptó que se sintió triste cuando Jazmín Pinedo se fue del programa de Latina y reconoció que lloró por sus cambios hormonales, porque estaba embarazada. “Sí me dio mucha pena que me dejaran porque yo era la única que se quedaba de las que habíamos empezado y porque Jazmín es una buena chica, se saca la mugre por su familia, adoro a su hija, su hija es un sol”, indicó.

En ese sentido, volvió a recalcar que no la llamaría en vivo. “A mí me basta y me sobra que Jazmín y yo tengamos una buena relación, que nos podamos comunicar sin que yo tenga que exponer nada a nadie para demostrarles lo que ustedes quieren ver, así de claro y sencillo”, concluyó.