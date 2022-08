Mónica Cabrejos reveló que Karla Tarazona cambió mucho su estilo de vestir luego de su matrimonio con Rafael Fernández y que dejó de utilizar prendas como minifaldas y otras más reveladoras.

“Yo sé de muy buena fuente que Karla ha dejado de frecuentar amigos muy cercanos durante su relación y cambió su forma de vestirse”, dijo a Magaly Medina.

En ese sentido, Mónica Cabrejos criticó a Rafael por intentar cambiar a Karla Tarazona sabiendo cómo era.

“Él siempre ha querido transformarla (…) Todo el mundo sabe quién es Karla, si Rafael busca sabiendo cómo era, es ilógico que vaya a tocar la puerta del infierno y esperar a que salga San Pedro, sabes quién va salir. Karla es como es, y se ve linda con sus vestigos pegaditos, alegre”, manifestó.

Magaly Medina confirma que Karla Tarazona dejó de usar vestidos pegados

La ‘urraca’ confirmó que Karla Tarazona ya no usa vestidos muy pegados. “Dejó los vestidos, cuando la veo en las mañanas la veo con pantalones y blusas”, agregó.

Mónica Cabrejos contó que la conductora de TV la reemplazó en al Sexto Día, pero se presentó con un look recatado. “Yo me la encontré después y le dije: ‘Karlita por qué te estas vistiendo tan aseñorada’ y alguien dijo: ‘Ya soy una señora casada’, creo que había una constante de transformarla a algo que no era”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona firmará conciliación con Rafael esta semana: “Quiero terminar todo en paz y tranquila”

Karla Tarazona vendió su carro para la compra de la moderna camioneta que le regaló Rafael, reveló Mónica Cabrejos

Rafael Fernández confirmó que inició los trámites de divorcio de Karla Tarazona

Karla se casó con Rafael por bienes separados, revela su abogado: “Los regalos están a nombre de él”