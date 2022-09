La exbailarina Katty Rojas afirmó que no bajará los brazos y seguirá adelante con la denuncia por violencia física y psicológica contra el padre de su última hija, Elmer Marín, ya que no es la primera vez que la agrede, pero ya ‘me cansé de callar’. Además, ahora tiene el respaldo del Ministerio de la Mujer.

Como se recuerda, el jueves pasado Katty Rojas hizo la denuncia pública y ante las autoridades por violencia familiar.

“En estos momentos no me encuentro muy bien emocional y físicamente, ya que fui agredida física y psicológicamente por el papá de mi segunda hija (Elmer Marín), tirándome por las escaleras sin importarle que tuve una operación reciente y peor aún delante de nuestra hija de 3 años y una testigo que vio todo, quedando yo con moretones en varias partes de mi cuerpo y golpes en la cabeza producto de la agresión, dejando todo asentado en la comisaría de San Miguel”, afirmó.

Katty, ¿cómo te sientes, ya estás más tranquila?

Ahí voy, con la ayuda y apoyo del Ministerio de la Mujer y de mi abogado también.

Vas a seguir con la denuncia hasta el final.

Eso sí, ni dudarlo.

Es verdad que tu expareja quiere la tenencia de tu hijita.

Sí, no sé qué tiene en la cabeza. Él dice amar a la bebé y después de la golpiza que fue el 15 de este mes ni siquiera mandó a preguntar, por otra persona, cómo está su hija o tal vez mandar una bolsa de arroz o un tarro de leche.

No vas a dar marcha atrás con la denuncia.

Jamás, seguiré de pie.

Las heridas físicas con el tiempo se borran, pero no las emocionales...

Eso es un proceso, estoy llevando terapia psicológica.

Qué difícil debe ser todo esto para ti, uno nunca se imagina que el padre de su hija sería tan violento.

Eso no es nada, peores cosas me ha hecho...muchas veces y de eso su familia fue testigo.

Por qué callaste tanto...

No sé, por vergüenza, pero todo tiene un límite. Ya callé mucho, no me atrevía (a denunciarlo), pero ya me armé de valor.

Tienes que ser fuerte para salir adelante.

Sí, lo denuncié para que esto que me sucedió no quede ahí y muchas otras más mujeres del Perú no pasen lo mismo que pase. Por poco no la cuento, yo tenía una operación reciente, podrían haberse abierto los puntos y quizá en estos momentos no habría podido contar lo que me sucedió.

Entonces, no hay marcha atrás...

No, y mis dos hijitas son mi mayor fuerza.

