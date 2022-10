La cantante Katy Jara afirmó que está por culminar la grabación de su primera producción cristiana y que hay mucha gente que apoya su cambio, pero otros hasta la ha dejado de seguir en las redes porque ' no les interesa mi contenido’.

“Por ahora estoy enfocada en terminar mi primera producción cristiana, ya lanzamos 5 temas de los 10 que tendrá mi primer disco”, afirmó.

Me imagino que hay personas que te extrañan y piden que regreses a la televisión y la cumbia

Con respecto a la televisión me han hablado de algunos proyectos, pero con un enfoque distinto y que sea un reflejo de mi nueva identidad, vamos a ver qué pasa más adelante y la cumbia es una etapa que ya cerré.

¿Este cambio te ha generado muchas críticas?

Yo creo que todo cambio trae muchas novedades, comentarios, críticas buenas y malas. Hay gente que ha dejado de seguir mis redes porque no es de su interés ahora mi contenido. Y otros que están llegando a la página y me apoyan, pero otros que critican mucho pero, aun así, siguen en la página.

Eres más feliz en esta nueva etapa de tu vida...

Me siento feliz y en paz. Sigo avanzando con la ayuda de Dios y lo más importante, es que conocer a Cristo y su palabra me ha liberado de muchos temores, dolores y cosas que guardaba en mi corazón y cargaba por mucho tiempo.

Cómo se dice llevabas la procesión por dentro.

Como era artista nunca dije nada ya que cuidaba mucho mi imagen de una chica alegre, extrovertida. Muchos me decían: “Me gustaría ser como tú, sonreír todo el tiempo, bailar mucho y viajar, qué buena vida”. Pero detrás de todo eso, había muchas cosas que guardaba y muchas de ellas ni se las decía a mi familia para no preocuparlos o hacerlos sentir mal. Hoy soy libre de todo eso, me siento super productiva y trabajamos activamente para continuar la obra del Señor.

Llevas ese mensaje en cada presentación.

Vamos llevando música para adorar al Señor y con la palabra del Señor, buscando restaurar corazones. También compartiendo mi testimonio.

¿Tienes muchos conciertos?

Sí, gracias a Dios. Estamos visitando muchas ciudades en el país. Esta semana la tengo bien recargada porque el 26 de octubre estamos en Chiclayo, el 27 Trujillo junto a Christine D’Clario, el 28 en Chiclayo y el 30 en Arena Perú, nuevamente, junto a Christine D’Clario.