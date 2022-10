¿CÓMO? Kike Suero fue encarado por su pareja Vicky Torero por las comprometedoras imágenes con otra mujer que difundió Magaly Medina. La pareja del cómico le pidió que jure por Dios y sus hijas que no había pasado nada con la joven.

“Me abrazan, tú sabes... (Vicky Torero: Jura por Dios que no es una chica que has estado) Te lo juro por Dios (…) Se me acerca y me abraza”, expresó.

Ante ello, Magaly Medina no puede evitar remarcar que son las 4 de la mañana, por lo que no sería una fan como pretende decir el cómico. “Magaly no seas cizañera (…) La gente se me acerca, me está abrazando”, respondió.

Vicky Torero explota y cachetea a Kike Suero

La joven madre de familia perdió la paciencia y le jaló las orejas y el cómico no tuvo mejor idea que hacerle una broma. “La agarro de la cintura para que no se caiga, ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, dijo a modo de burla desatando la indignación de Magaly Medina.

Vicky Torero perdió los papeles y se levantó para irse, no sin antes meterle una cachetada. “Te vas a la mier... de verdad, qué pend... que eres”, dijo al retirarse del set de Magaly Tv La Firme.

Vicky Torero perdió los papeles al enterarse EN VIVO de infidelidad de Kike Suero. Joven se retiró del set no sin antes insultarlo y golpearlo.

