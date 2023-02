En la reciente emisión de “Mande quien mande”, María Pía Copello no pudo ocultar su asombro luego que su compañera ‘La Carlota’ (Carlos Vílchez) anunciara su supuesta renuncia en pleno programa en vivo.

El hecho se dio luego que leyeron un comentario de las redes sociales en el cual pedían que llegue como invitado Carlos Vílchez. “Saquen a la ‘La Carlota’ y traigan al tío Vílchez, es más chévere” , recomentó uno de los seguidores de “Mande quien mande”.

‘La Carlota’ sorprendió a todos al “renunciar” en vivo a la conducción de Mande Quien Mande

Tras leer el mensaje, ‘La Carlota’ se alteró y dijo: “Qué les pasa. Un ratito ese señor es vago, yo no soy vaga, yo trabajo, ese señor no hace nada por la vida”.

María Pía, lejos de apoyarlo, manifestó que no estaría mal que recibieran en el set a Carlos Vílchez, lo que no fue bien tomado por su compañera de conducción.

“Por qué no viene tu hermano Carlos que es tan divertido”, opinó María Pía. “La señora Mariana me ha contratado a mí, no a él. La gente está pidiendo que me vaya, pero si yo no he hecho nada malo”, se defendió el singular personaje de TV.

“No, no, pero un ratito”, pidió María Pía y provocó que ‘La Carlota’ pierda la paciencia y anunciara su supuesta renuncia al magacín. “Bueno, si quieres que me vaya hijita, yo me pasó a retirar, muchas gracias y hasta la próxima”, puntualizó previo a retirarse del set, dejando sorprendida a su compañera.

TE PUEDE INTERESAR