Lesly Águila convive con su novio y también pide matrimonio

Lesly Águila, cantante de ‘Puro Sentimiento’, contó que podría seguir los pasos de Estrella y Tommy, y casarse con Frank Mendoza el próximo año.



“Si Dios quiere, tal vez el próximo año (se casa), pero todavía no hay nada en concreto porque hay que planearla con tiempo. Mi sueño es casarme en la playa”, comentó Lesly, quien añadió que está conviviendo con Frank.



“Estamos viviendo juntos, nunca antes había convivido porque siempre he estado pegada a mis padres. Me chocó bastante, pero estamos bien”, indicó.



(M.C)



