Los Pakines cumplen 50 años sobre los escenarios y cuentan que desde sus inicios impusieron su estilo y su sonido, por eso los conocen como el sonido elegante. Hicieron bailar a todo el Perú al ritmo de sus parranditas y ‘El venao’.

“Este año cumplimos 50 años desde que aparecimos en el mundo discográfico con un estilo y sonido que gustó muchísimo, hacíamos temas que en esa época se le llamó parrandas. Grabamos el disco ‘Bailemos con Los Pakines’, que fue un éxito tremendo y luego estrenamos ‘A donde irás’, que es la primera cumbia romántica que se hizo en el Perú”, afirmó Alejandro Torres, cantante de la agrupación.

La gente aun baila ‘El venao’.

Fue un éxito en ese momento y lo sigue siendo hasta la fecha, hicimos bailar a todo el Perú con ‘El venao’. Lo que más satisfacción nos dio es que veíamos niños en las escuelas haciendo el baile del venado. Creo que esos niños que escucharon ‘El venao’ son los que ahora en su mayoría van a nuestras presentaciones. Son personas que tienen ya más de 30 años y van con sus esposas inclusive hasta con sus padres

Su música pasó de generación en generación...

Así es, el gusto por ‘Los Pakines’ sigue vigente por ese estilo diferente y por eso siguen llamándonos el sonido elegante.

En el mercado musical está sonando mucho la música urbana, cómo hacen para mantenerse vigentes.

El estilo y sonido que creamos gustó mucho desde nuestros inicios allá por la década del 70 y, como lo mencioné, se transmitió de generación en generación. También hemos tenido la suerte de que el público haya hecho éxitos de muchas de las canciones que hemos grabado, y eso es parte del trabajo y esfuerzo que realizamos en cada uno de nuestras presentaciones con mucha responsabilidad y con mucha seriedad.

Ustedes nunca han estado envueltos en escándalos...

Desde nuestros inicios siempre hemos tratado de ser personas muy responsables, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública y por eso, gracias a Dios, hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de escándalo

Gian Marco está siendo duramente criticado por la actitud prepotente que tuvo con un reportero de ‘Amor y fuego’ y por sus últimas declaraciones. ¿Qué le parece?

Creo que fue una expresión bastante desafortunada en la que, sin ánimo de justificar, a lo mejor lo abordaron en un momento no propicio para él. Muchas veces una persona está con problemas, preocupaciones y no está de ánimo o en disposición para que le hagan preguntas sobre su vida privada. La verdad yo lo conozco de hace mucho tiempo y siempre lo he visto como una persona correcta, respetuosa y hasta bromista.

Qué sorpresa preparan para su aniversario artístico ..

Por los 50 años queríamos hacer un show muy especial, con artistas invitados, pero lamentablemente por razones de fuerza mayor no se ha podido, será para el 2023. Pero sí vamos a hacer el show ‘Jaraneando sin parar’, el día 17 de diciembre en ‘Scencia’ de La Molina.

