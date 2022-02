Magaly Medina empezó su programa del último viernes bailando ‘Señor Mentira’, tema de Daniela Darcourt. Al referirse a la salsera, aclaró que la irá a ver a su show de este sábado pero que no mantienen una amistad, en referencia al escándalo que protagonizó con su examiga Jessica Newton en la última semana.

“No es mi amiga ah, así que cualquier día Daniela que yo te saque la mugre acá, no te me vengas....”, dijo la urraca a modo de broma.

Sin embargo, explicó que en pasadas oportunidades ya que criticado a Daniela Darcourt pero ella no se ha ‘picado’. “Ya lo hemos hecho, igualito me sigue hablando. La admiro, yo admiro a los artistas que tienen talento como ella, admiro su voz increíble, siempre lo voy a decir, creo que es una de las pocas artistas a las que yo admiro”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

La Urraca inició su programa de este viernes bailando ‘Señor mentira’ de Daniella Darcourt. Aseguró que la cantante se ha tomado bien sus críticas.

MAGALY YA NO ES AMIGA DE JESSICA NEWTON

YA NO SON AMIGAS. Magaly Medina reapareció en su programa en medio de los enfrentamientos mediáticos con Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. La Urraca se pronunció sobre el comunicado que enviaron los que iban a ser sus ‘compadres’.

Tras iniciar su programa cantando y bailando el tema ‘Señor mentira’, la periodista indicó que su amistad con Jessica Newton se acabó luego de la polémica que se generó en los últimos días.

“Yo soy frontal y las cosas que se hacen públicas, si estabas molesta ojalá me lo hubieras dicho en privado (...) A mí no me gustan las peleas de callejón, para eso me peleo con la Barboza, mucho menos con una señora tan glamorosa, a quien yo consideraba mi amiga a quien debo decirle ‘mamita, no me quieras tanto, porque si así me quieres, como será cuando no”, dijo Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

Stephanie Cayo es duramente criticada tras estreno de tráiler de película peruana en Machu Picchu de Netflix

‘Hablando Huevad...’: Sacan a Jorge Luna y Ricardo Mendoza de nominados a premios Luces 2021

Rodrigo arremete contra Magaly: “Se preocupa por los animales pero no se pierde una corrida de toros”