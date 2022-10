Magaly Medina presentó la discusión que tuvo Tula Rodríguez con el doctor Angulo en ‘En boca de todos’ cuando era transmitido en vivo. Asimismo, decidió arremeter contra la exvedette, quien tiene pensamientos “nada modernos” sobre el matrimonio y el divorcio.

“Parece que los programas de mediodía se alteran bastante. Ya no parecen pacíficos, divertidos, sino que se sacan los trapos sucios y lo que es peor, ni siquiera tienen correa para soportarlo. Tula no soportó un comentario del doctor Angulo”, comentó.

Asimismo, quedó sorprendida al ver estas peleas en horario familiar. “ Ese tipo de discusiones que deben de tenerlos detrás de cámara, pero lo hacen en el programa de mediodía, sano, blanco, familiar. Qué bonito. Además, en un programa de televisión dirigido a las amas de casa que se diga que cuántos matrimonios tienes tú”, señaló.

Magaly se burla de discusión de Tula Rodríguez con doctor Angulo.

Por si fuera poco, no se quedó callada ante los comentarios de la bailarina, quien aseguró que el divorcio es igual a un fracaso. “ El divorcio no es para nada un fracaso , yo creo que el arquetipo que ella tiene en su cabeza, esa idea preconcebida de lo que es el divorcio porque ella no se divorció, enviudó, pero quién sabe si hubiera sido mejor”, opinó.

“Los divorcios no son fracasos en la vida y yo puedo decir he estado casada dos veces, he tenido dos divorcios y no considero que haya fracasado. No se fracasa, unos tienen la opción de arreglar su vida y de ser felices porque eso quiere el ser humano desde que nace”, agregó.

“No divorciarse sabiendo que ya esa relación está hasta el perno. Qué mal esta chica y ¿así es una comunicadora que habla a las mujeres de hoy en día? No es nada moderno su sentido de fracasos (...) Esos programas de 4 son bien alucinados ”, finalizó.