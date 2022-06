Magaly Medina usó sus redes sociales para aclarar que no pretende ser la madrina de Edson Dávila ‘Giselo’, luego que el mismo conductor de televisión mostrara su aprecio por la urraca en reiteradas oportunidades, pese a que trabaja con su archirrival, Janet Barboza.

Todo comenzó cuando Melissa Klug acudió al programa de YouTube de Giselo y aseguró que había escuchado que pretendía que su nueva madrina sea Magaly Medina. “Yo todavía tengo contrato en América, pero tu sabes que yo tengo lo mío. Hasta que no me digan nada, yo seguiré trabajando bien. El día que me digan ‘chau’, me voy, no tengo ningún problema.... por la plata baila el mono” , respondió el también bailarín.

La urraca vio una nota del tema compartida por el diario Ojo y no dudó en repostearla en sus historias de Instagram para aclarar el tema. “¿Magaly estaría tentando a Giselo para ser su nueva madrina?: Por la plata baila el mono, responde él”, dice el titular del referido medio.

“Juaaaat? En mi set, solita bailo mejor” , sentenció Magaly Medina rechazando que quiera ‘jalarse’ a Edson Dávila.

Magaly Medina rechaza ser la madrina de Giselo

