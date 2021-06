María Gracia: su historia con el hit ‘El Bar’, el apoyo de sus compañeros del banco y lo que anhela conseguir con su música

Muchas personas toman sus experiencias como ingredientes para contar historias, sin embargo, también existen ocasiones en el que las películas, series, libros y demás ayudan en la creación de una. Este es el caso de María Gracia y el inicio de su proyecto musical con la canción “El Bar”, un tema que reúne todas esas lecturas, memorias y aventuras que surgieron en la mente y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales desde el 14de mayo.

“El Bar”, como canción, no trata sobre una situación que le haya pasado a la autora, sino que, nos narra sobre una fantasía entre dos personas que se conocen una noche en donde la química alcanza la perfección, en la que también el alcohol y sus efectos toman protagonismo para la inhibición de los personajes; sin embargo, tras volver a la realidad, todo termina

Con una onda nostálgica que nos evoca al pop de los años 2000, María Gracia, como cantante y compositora, contó con el apoyo de Jorge Pickman en la producción musical y encargado de las guitarras acústicas y eléctricas, el bajo, los teclados, el sound desing y la programación; mientras que Sebastián Dextre participó como ingeniero de mezcla y, desde Fluid Mastering de Inglaterra, estuvo Tim Debney como ingeniero de mastering.

Trome llamó a María Gracia para que nos cuente sus sensaciones tras el éxito de su canción “El Bar” y su historia musical.

“Me ha sorprendido un montón la acogida, estoy muy abrumada por todo el cariño que he recibido y los bonitos comentarios por la canción. Hay gente que no conocía de Perú, también de México y Chile, que han dado comentarios muy lindos. Estoy muy feliz que le haya gustado la historia de la canción ‘El Bar’”, manifestó

“Yo empecé a componer cuando tenía 14 años, cuando me regalaron mis padres mi primera guitarra. Ahí fue que me di cuenta de que podía cantar, que podía escribir. Con el paso del tiempo estudié en la universidad una carrera que no tenía nada que ver con la música (es administradora de profesión), pero cuando terminé tenía amigos que habían estudiado producción e ingeniería de sonido. Entonces, sabían que me gustaba componer y me junté con ellos (sé refiere a Jorge Pickman y Sebastián Dextre)”, señaló.

Su papá le compró un libro de acordes y ahí comenzó sacando canciones de la “La Oreja de Van Gogh” y “Fonseca”. Es ahí que como ella dice su influencia musical en la época del 2000. “Mucha gente dice que mi música suena a los años 2000″, comentó.

No obstante, María Gracia confiesa que de niña admiraba a “Floricienta” e iba a su concierto. “Yo era fan, me encantaban sus canciones y a veces las pongo. La que más me gusta es “Flores Amarilla””, enfatizó

Sobre sus retos musicales, Maria Gracia cuenta que tiene una canción que se puede hacer un dueto y le encantaría hacer una colaboración con Álvaro Rod.

La pandemia

“En realidad ha sido una etapa bien difícil, he visto que muchas personas queridas se han ido, gente muy cercana y fue muy triste y chocante. Pero dentro de todo en mi casa estamos sanos y bien. Estoy muy agradecida por todo. Por otro lado me ha permitido hacer este disco porque mis planes eran otro y no tenía planeado hacerlo. Al final se dio y es algo que rescato”, afirmó,

“En dos semanas viene mi segunda canción llamada “rumores” y la voy a subir una pequeña parte para conocer que les parece el tema”, señala.

Su trabajo aparte de la música

“Trabajo en un banco en el área de “Banca Empresa”, pero a la par estoy en la música (sé ríe). Tengo bastante suerte porque mi jefe le gusta mi música y me dice cuando sacó el próximo tema. Me mandan buenas energías. Trabajó desde casa y la carga del año pasado fue bien fuerte con todo lo que ocurrió con ”Reactiva” y los programas del Estado. Todo se pudo sacar adelante”, nos cuenta.

Poco apoyo de las radio locales

“Tampoco siento que haya mucho apoyo de las radios locales para la música independiente más que la masiva. Eso siento que se puede mejorar en Perú. Porque en Sumo la agencia con la que trabajó, me dicen que es más fácil llegar a una radio en México que en Perú”, afirma.

Sueños

“Me encantaría en un mediano plazo cantar en vivo y que la gente coree mis temas. Eso sería para mí lo máximo”, sentenció.

