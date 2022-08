Más que el talento, lo que pone en la cima a un freestyler es su constancia. Y sirve para cualquier objetivo, vale decirlo. ‘Marithea’, la rapera colombiana, sabe de esfuerzos y sacrificios. Sabe de la vida dura también. Desde que subió a una tarima para enfrentarse a los ‘gallos’ más avezados de su país, no ha hecho más que demostrar su talento y su perseverancia. Y así fue escalando peldaño a peldaño hasta convertirse hoy en una referente de esta disciplina. Ha hecho temblar a tótems como ‘Chuty’ y ‘Aczino’, nada menos.

Cuando le preguntan cómo le ha cambiado la vida el freestyle, ella recuerda: “Yo antes caminaba casi cuatro horas para ir a la universidad, mamá trabajaba limpiando casas y era muy, muy difícil la vida”. Hoy brinda conferencias de prensas en los países que visita, le piden autógrafos por donde camina, los flashes la iluminan y sus adversarios temen cuando tienen que enfrentarla. Vive de lo que le apasiona.

Marithea es la máxima representante del freestyle colombiano. (Foto: Lenin Tadeo)

‘Marithea’ es participante de Supremacía MC, que se realizará este domingo 28 en Arena Perú. El evento será transmitido por los canales oficiales de ‘Hype’ (YouTube, Facebook y Twitch). También participarán ‘Chuty’, ‘Nekros’, ‘Gazir’, ‘Larryx’, ‘Stick’, ‘Teorema’, ‘Skill’, entre otros. Antes, conversa con trome.pe.

‘Marithea’, ¿cómo definirías tu carrera?

Esfuerzo, mucho esfuerzo.

Dedicación …

Sí, exacto.

¿Es más importante el esfuerzo que el mismo talento?

Miti, miti, ¿no? Yo digo que, si eres talentoso, pero no te esfuerzas, seguro que quien se esfuerza se supera más. Pero si te esfuerzas y tienes talento, pues ¡ja!

¿Qué le dirías a los jóvenes freestyler?

Que se esfuercen si es esto lo que quieren hacer. Y si no, que no se agobien y lo disfruten.

¿Cuál es tu gran sueño?

Mi gran sueño era ganar la Red Bull de mi país y ya gané. También era ganar un God Level. Entonces, ahora trato de disfrutar lo que más pueda.

Siempre te ha incomodado un poco que dividan a los freestyler entre hombres y mujeres, dices que es un solo grupo, ¿por qué crees que es importante dejarlo en claro?

Para que no nos fastidien a nosotras. O sea, nosotras solo queremos hacer freestyle. No queremos estar segregadas, no queremos que nos estresen. O, bueno, yo no quiero que me estresen.

¿Triunfar en este deporte para ti ha sido doblemente difícil?

Que el público me respete por el arte que hago ha sido más difícil. Cuando eres mujer tienes que demostrar 10 veces que te mereces el puesto.

SARA SOCAS, EL PRESENTE ESPAÑOL

Irreverente. A contrapunto de lo que acababa de declarar su colega ‘Marithea’, la española Sara Socas responde con total transparencia sobre la transformación de su vida después del freestyle: “Bueno, eh, mi historia no ha sido tan dura. Soy blanca, europea ja, ja. Soy consciente de mi posición privilegiada”. Cuando anunció en casa que quería dedicarse a la improvisación, sus padres se espantaron, porque “no querían que hagan daño a su niña”. Actualmente, vive de los eventos, un sueño que jamás imaginó cuando tenía 19 años.

Hoy, para muchos especialistas en este deporte -arte, para otros-, Sara es una de las revelaciones más gratas en el circuito urbano. Con un estilo refrescante, más acentuada al ritmo, al flow, sin dejar caer la navaja de entre los dientes, se ha convertido en una referente.

¿Ser mujer en esta disciplina representa un doble esfuerzo?

Sí, bueno es un arma de doble filo. Al principio llamas mucho la atención simplemente porque es algo a lo que no está acostumbrado el espectador y espectadora. Es verdad, luego puedes tener una excesiva presión. El hecho de que tengas que rendir mucho para demostrar que mereces estar ahí por tu talento y no por ser mujer y demás. Yo pienso en Sara Socas como persona y no como mujer.

¿Qué prejuicios crees que se están derrumbando?

Muchísimos. Sobre todo, en lo que viene siendo disciplinas que son mentales, artísticas, no es como el deporte que, por factores biológicos, de tamaño y más, hay divisiones de hombres y mujeres. Aquí cada uno depende de su personalidad y esfuerzo para llegar lejos. Independientemente de dónde seas, de qué clase social estés viniendo, qué género tengas.

Sara Socas, la revelación española es una de las favoritas en Supremacía MC. (Foto: Lenin Tadeo)

Contaste que al inicio tus padres se asustaron cuando anunciaste que te dedicarías a esto...

Sí, yo creo que al final, no por cortarme las alas de mi sueño, sino como un intento de protegerme, veían que podrían hacerme daño mentalmente, lo veían bastante hostil. Pero sí admiran el lado artístico de la movida, simplemente no quieren que hagan daño a su niña.

¿Es bueno que el freestyle se haya comercializado tanto?

Ahora estamos en un momento que hay de todo, hay competidores de todos los estilo, hay público a los que le gusta todos los estilos. La parte negativa es que hay público que no entiende la esencia del hip hop, como el respeto y demás, son más niños pequeños, niños ratas, por así decirlo. Lo demás es beneficioso, que se extienda, que la gente lo conozco y podamos vivir de ello.

¿Vives del freestyle?

Yo, actualmente, sí. Es posible. No te digo que como Cristiano Ronaldo, ojalá, pero es posible, es posible.