En un reciente entrevista a un medio local, Ethel Pozo sorprendió luego que asegurara que no sintoniza “Préndete”, el nuevo programa de Panamericana Televisión que conducen Melissa Paredes y Karla Tarazona.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, dijo la hija de Gisela Valcárcel a Infobae.

Todo parece indicar que Melissa no fue ajena a estas declaraciones, pues en su cuenta oficial de TikTok compartió un singular video, que muchos internautas han interpretado que está dirigido a la conductora de “América Hoy”.

“¿Por qué tanto odio? Si ya me sacaste, se supone que todas son mejor que yo y están más felices sin mi” , escribió Melissa en su video, mientras se mueve al ritmo de la canción que suena de fondo. “Deja la tiradera chica. Uno no necesita apagar la luz de otra para poder brillar”, agregó.

Los comentarios no se hicieron esperar, y en su mayoría coincidieron que iba para Ethel Pozo. “Para Ethel”, “Ups, para la ‘Fariselita’”, “Janet, Brunella pásenle la voz a Ethel”, “Uy. Ja, ja, ja”, “Ya ves Ethel”, “Solo faltó que la etiquete”, “No hagas caso Meli, ya quisieran”, son algunas reacciones de sus seguidores.

Karla Tarazona se ausenta de “Préndete” y Melissa Paredes alarma a enviar mensaje

¡QUÉ PASÓ! Karla Tarazona alarmó a sus seguidores luego de ausentarse este viernes 27 de enero de la conducción de “Préndete”. Sus compañeros no brindaron detalles al respecto, solo le enviaron mensaje de aliento al inicio del matutino.

Melissa Paredes y Kurt Villavicencio ‘Metiche’ dejaron entrever que la expareja de Christian Domínguez estaría atravesando una crisis personal o familiar, pues le aseguraron que todo lo que está viviendo se va a “solucionar”.

“Muy buenos días, ya estamos aquí en ‘Préndete’ hoy es viernes 27 de enero y arrancamos con toda la actitud, súbele Dj por favor. Desde aquí, mandarle un beso enorme a nuestra Karla Tarazona, que lamentablemente está pasando por un momento difícil”, dijo Paredes, quien fue la primera en pronunciarse.

