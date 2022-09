El cantante Néstor Villanueva se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación decida abrir investigación en su contra por aparentemente ejercer violencia psicológica en agravio de su ex esposa Florcita Polo. Según relató el cumbiambero, jamás actuó ‘de manera violenta o matonesca’ en contra de la madre de sus hijos y confía que se hará justicia.

“A mí no me han citado para nada, pero sí me llegaron los documentos que dice que me abrieron investigación. Estas cosas me sorprenden, que me estén acusando o denunciando, como si fuera un delincuente o actuado alguna vez de forma violenta o matonesca con alguien, jamás en mi vida. Jamás actué mal con alguien y me parece extraño que estén actuando así, no sé qué es lo que pretenden, ya firmé el divorcio, no entiendo por qué tanto daño”, sostuvo el cantante.

¿Estás con la conciencia tranquila y accederás a todas las investigaciones que se requiera?

Así es, confío en la justicia y si me hacen un llamado, ahí voy a estar. Estoy tranquilo y me apena todo esto. Porque a parte de todo, han pedido garantías para su vida donde no puedo acercarme a mis hijos, qué culpa tienen mis hijos. El abogado (de Florcita) dijo que no puedo acercarme a mis hijos.

¿No estás viendo a tus hijos?

El tema de mis hijos no quiero tocar porque respeto a la mamá de mis hijos y siempre será así. Trato de estar tranquilo, sigo trabajando porque tengo que cumplir con mis hijos, hasta el día de hoy cumplo con ellos. A pesar que han dañado mi imagen, que no puedo trabajar como antes, igual tengo que seguir porque tengo dos hijos por quienes continuar.

En redes sociales te han comparado hasta con John Kelvin, ¿cómo te sientes?

No quiero mencionar (a otra persona), pero que lleguen al extremo que la gente me quiere ver preso, qué cosa hice para merecer la cárcel o una investigación. Repito, nunca han visto nada malo en mi para que se me abra una investigación, para que pidan garantías para su vida. En una relación siempre hay altos y bajos, pero llegar a ese extremo de que se me denuncie y pidan garantías para su vida, ya es un exceso y se les está saliendo de las manos. Quiero confiar en la justicia. Piensen las cosas antes de hacerlas porque esto no solo me afecta a mi, tengo familia.

¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A NÉSTOR VILLANUEVA?

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra el cantante Néstor Villanueva luego que su expareja y aún esposa Florcita Polo lo acusara de maltratarla psicológicamente al tildarla de “tonta” y hasta de “inútil”.

“ El denunciado intentaba controlarla para que se mantenga en el hogar al cuidado de los menores insultándola (tonta, inútil, no sirves para nada), limitando sus actividades laborales, además que luego de separarse de él, se había presentado en este lugar para gritar e insistirle que retome la relación”, se lee en el documento fiscal.

