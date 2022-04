LA SIGUE PASANDO MAL. En medio del escándalo de infidelidad, Óscar del Portal decidió pedir licencia indeterminada sin goce de haber de América Televisión y de esta manera continuar ausente de su bloque América Deportes. El periodista deportivo está envuelto en la polémica por el destape de su ampay con Fiorella Méndez.

La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, dio esta información en vivo en medio de las preguntas de los televidentes sobre el futuro laboral de Óscar del Portal. La ‘rulitos’ confirmó de esta manera que el comentarista ha querido mantener su distancia del ojo público.

“El canal nos permitió dar esta información. La postura del canal es que Óscar del Portal está licencia indeterminada sin goce de haber obviamente . Él solicitó la licencia”, dijo.

Óscar Del Portal no tiene fecha de retorno en América TV.

Al respecto, Janet Barboza dejó en claro que la infidelidad no es condicionante para que una persona se quede sin trabajo, sin embargo, señaló que cuando un personaje aparece en televisión debe mantener un código de conducta.

“Una persona que comete errores, infidelidades, el trabajo no debería verse tocado porque hay muchas opiniones encontradas. Sin embargo, cuando uno trabaja para una empresa hay que llevar una imagen sobre todo en televisión . También hay cláusulas y códigos de conducta”, precisó junto a Ethel Pozo.

JANET BARBOZA SEÑALA QUE NO TIENEN PREFERENCIAS

Debido a que Óscar del Portal también pertenece a América Televisión, la conductora Janet Barboza sentenció que todos los casos polémicos de personajes de la farándula son tocas por igual y que no existen preferencias con nadie.

“Lo discutimos en una reunión en la oficina antes de pronunciarnos y nosotros cada vez que ha sucedido un hecho que compete, ya sea al canal o a figuras que no pertenecen a nuestro canal, nos hemos referido a ellos siempre en la misma medida , sin menos sin más, nunca ha habido tampoco ensañamientos, cuando alguien no nos agrada no intentamos desacreditarlo, hemos demostrado que somos personas objetivas y que intentamos hablar con claridad”, puntualizó.