Pamela Franco contó que está apenada porque el papá de su hija, el cantante Christian Domínguez, no la acompañará este sábado en la final de ‘El artista del Año’ debido a que viajará por trabajo a Estados Unidos.

Pamela, este sábado es la gran final de ‘El artista del año’, ¿cómo te está yendo con los ensayos?

Estoy metiéndole mucho punche, he aumentado las horas de ensayo, ya me quiero ir a vivir a la academia. Hay nervios por la final, pero lo más importante es manejarlo y este sábado estoy preparando una presentación con Bartola. Es un sueño hecho realidad compartir escenario con ella.

¿Christian te apoyará este sábado?

Estoy apenada porque Christian viaja hoy (ayer), se va a trabajar por cuatro días a Estados Unidos y no estará conmigo en la final. Imagínate cómo estoy, él es una parte fundamental en todos los aspectos, no solo lo emocional, siempre me está apoyando, pero es algo que le salió y hay que aprovechar y sentirnos agradecidos cuando hay trabajo.

Le darás su ultimátum antes que se vaya…

Ya él tiene un GPS ja, ja, ja, mentira. Christian y yo nos llevamos superbién y esa parte la tenemos súper clara, más aún que él es tan expuesto (en los medios), creo que de solo pensar en querer hacer algo malo, la gente ya está enterada. Él está grande, si por ‘a’ o ‘b’ hiciera algo tendrá que asumirlo. Yo estoy tranquila y hay confianza.

Hablando de otro tema, hace poco el programa ‘Magaly Tv, la firme’ mencionó nuevamente tu nombre en un informe donde se recordaba a las chicas que fueron vinculadas con el futbolista Christian Cueva, ¿te incomodó?

La verdad no lo entiendo, uno no tiene nada que ver. A mí ni siquiera me ha afectado ni nada, ni estaba enterada. De este tema me preguntaron hace mucho tiempo y se respondió, pero no me voy a poner un letrero. No me compete ni siquiera mencionar el nombre de otra persona que no conozco y más en la situación (en la que está), me parece una falta de respeto.

¿Pedirías que no te involucren más?

Simplemente vivo mi vida y estoy tranquila, no hago caso a cosas que no me suman y no tienen nada que ver conmigo.





