El exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez reveló que hace unos años compartió la cama con Sara Manrique y Mónica Cabrejos, pero solo en plan de amigos. Además, señala que se encuentra enamorado pero que es un amor a la distancia.

“Debo confesar que he estado echado en una cama con Sarita (Manrique) y Mónica Cabrejos”, contó ‘Puchungo’ en el programa ‘A Cachay con Sara’, que conduce Sara Manrique con el cómico José Luis Cachay, que se transmite en YouTube.

Luego, señaló que se encuentra con pareja pero que es una relación a distancia. “ Actualmente tengo pareja, pero es una relación a distancia, pues ella vive fuera del país . Yo tengo una suerte porque siempre (las chicas) se van del país o se casan, ja, ja, ja. Pero bueno, vamos a ver cómo, siempre es complicado a la distancia”, dijo el exfutbolista.

En tanto, Sara Manrique confirmó lo que dijo Puchungo, añadiendo que fue el primer futbolista que conoció, cuando apenas tenía 15 años.

Sara, tu amigo Puchungo reveló que estuvo en una cama contigo y Mónica Cabrejos, ¿cómo fue eso?

Eso sucedió cuando estaba soltera, chibola y éramos bien amigos. Siempre nos reuníamos y una vez fuimos al departamento de Mónica a ver tele, él se echó al medio y pidió que le rasquen los brazos, ja, ja. Nosotras como ‘babosas’ lo hicimos, pero siempre nos reuníamos y pasamos buenos momentos.

¿Tu amistad con Mónica sigue rota?

No hablamos hace mucho, no habido acercamiento ni nos hemos cruzado. Quizá más adelante tengamos la oportunidad de hablar, yo no guardo rencor ni bronca, eso ya fue.

¿Puchungo nunca te enamoró?

Nada de eso, siempre hemos sido patas. Recuerdo que fue el primer futbolista que conocí, yo tenía 15 años, ya salía en televisión y siempre fue respetuoso y divertido. Ahora dice que está enamorado y ojalá siga para adelante, pues dice que se ha plantado.

¿Extrañas la televisión?

Sí, claro, he trabajado en televisión por muchos años y ahora estoy regresando con este programa que se emite por el canal de Youtube y me siento contenta porque el proyecto está creciendo. Además, es muy divertido trabajar con Cachay, siempre tiene el chiste preciso, pone la nota muy jocosa y el público lo quiere mucho.

Además, estás a full con tus hijos...

Soy una mamá al ciento por ciento, pues mi hija mayor ya tiene 14 años; y mis dos hombrecitos van a cumplir 4 y 2 años, son hiperactivos y hay que estar pendientes de ellos.

