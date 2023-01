El productor de América hoy, Armando Tafur, aseguró que respeta a la competencia y espera que les vaya bien a todos, pero cuando le mencionan a Melissa Paredes pregunta ¿quién es ella?

Están satisfechos con este nuevo inicio de América hoy...

Es una carrera de largo aliento. Estamos empezando, vamos a tener un buen mes. La competencia siempre va a estar y vamos a respetarla.

Cada programa está poniendo sus mejores fichas.

Vamos a ponerlas todos los días. El jueves, sobre todo, porque alguien regresa a América...

Armando Tafur habla de Melissa Paredes (Video: Milagros Casas)

¿Qué te parece el ingreso de Maju Mantilla a ‘Arriba mi gente’?

Que le vaya bien también, pero que nos vaya mejor a nosotros. Maju es una reina, además de ser buenísima onda.

Le deseas suerte.

Que le vaya bien, nomás. Ya le fue bien en el ‘Miss Mundo’, ahora que nos vaya bien a nosotros acá.

Quieren mantenerse como líderes en el horario

Sí, pero siempre con humildad.

¿QUIÉN ES MELISSA PAREDES?

Hablando de otro tema, en algún momento se especuló que Melissa Paredes podría regresar a América hoy, ¿hubo conversaciones?

¿Quién?

Melissa Paredes.

¿quién es Melissa Paredes?... No, yo le tengo bastante cariño, pero creo que ya le fue bien también, ¿supongo no?, ¿le está yendo bien?

Parece que su programa tiene bajo rating.

¿Melissa ya volvió a la televisión?

Su programa ‘Préndete’ compite con ustedes por media hora...

Ah, ¿sí? que le vaya bien. Le deseo lo mejor, que haya trabajo para todos

Melissa también comentó que espera que sus compañeros la suelten, que no hablen tanto de ella.

Ella también habla, creo... Que haya trabajo para todos, para ti, para mí, para Melissa también, para el activador, para todos.

Ethel Pozo anunció que en ‘América Hoy’ tendrían seis integrantes y por las pistas se trataría de Rosángela Espinoza.

América Hoy regresó a las pantallas y anunció que una nueva figura se sumaría a su equipo para ser un total de 6 conductores en el espacio.

A través de un video se lanzaron vistas sobre quién sería la “colaboradora” del magazine matutino. “Desde Medio Oriente una verdadera bomba (...) Ellos no serán 5, no serán 4 ¿ellos serán 6?”, dice la voz en off.

Se trataría de Rosángela Espinoza, ya que su voz se escucha en una parte del video promocional. Aunque, han evitado confirmar la identidad de la nueva integrante del equipo.

Ethel Pozo explicó que luego que Christian Domínguez y Edson Dávila firmaron como co-conductores, dejaron vacante el puesto de colaborador quedó libre y por eso una ersona se sumaría.

Por su parte, Janet Barboza consideró que ya eran muchos. “Cinco creo que yo estamos completos, pero el productor es el que manda y nos dice que seremos seis, no estoy de acuerdo porque creo que son multitud”, manifestó.