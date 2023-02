¿CÓMOOO? Ricardo Rondón fue invitado especial de América Hoy; sin embargo, no esperó que una broma a Brunella Horna provocara que la conductora lo ‘eche’ en pleno programa y comente que está saliendo con una “chibola”.

Todo sucedió cuando Rondón afirmó que era consumidor de “las pastillas azules”, aprovechando el momento para molestar a la popular ‘Baby Brune’. “Más bien le voy a mandar una pastillita para Richard”, agregó.

Ante ello, Brunella Horna lo puso en jaque y respondió: “Richard no es ningún acomplejado como tu (...) Yo no meto a tu chibola, tu no metas a mi esposo”, agregó.

¿Quién es la ‘chibola’ de Ricardo Rondón?

No obstante, al ser consultado sobre su “pareja”, Ricardo Rondón negó que alguien ya haya caído en sus redes, y envió un mensaje.

“Me gustan de 32 y 35, pero ojalá tú que me estas viendo, me tomes en serio y me aceptes, puedo ser tu sugar daddy”, dijo causando la risa de los presentes.

